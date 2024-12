https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-suriyede-100-saatteyiz-ne-olacak-ne-bitecek-gorecegiz-1091468155.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Namazın kazasını yapmak, MİT Başkanına düşmez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de iç ve dış siyasette... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, Suriye'deki gelişmeler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde 6'sında yapılan bir açıklamayı hatırlatarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Esad'a çağrımız olmuştu, ne yazık ki olumlu cevap alamadık. İdlib zaten tamam ama Humus muhaliflerin elinde. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönül bunları istemiyor maalesef bölge sıkıntıda" dedi.Ertesi gün yaşanan gelişmelere dikkat çeken Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem MİT ve devletin diğer unsurlarını kullanarak sahadan bilgi aldığını vurguladı. CHP lideri Özgür Özel "Erdoğan, 'Durum hiç istemediğimiz gibi ilerliyor, muhalifler Şam’a doğru ilerliyor' diyor. Biz ana muhalefet partisiyiz, sağ olsunlar devletin bilgisi ve belgelerini kendilerine özel gibi tutuyorlar" ifadesinde bulundu.'10 katı eleştiri alırdım'Eleştirilerin çifte standartlı bir şekilde yapıldığını ifade ederek, söylemlerinin sorumluluğunun farkında olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:'Namaz, o günkü anlamı taşımaz'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında sarf ettiği "Çok yakında Emevi Camii'nde namaz kılacağız" sözlerine atıfta bulunarak eleştirilerde bulundu. CHP lideri Özgür Özel "Bu namaz, o namaz değil. O günkü namazdı. Aradan 12 yıl geçti. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. Şimdi kılarsa da o namaz, o günkü anlamı taşımaz'' dedi.Konuşmasında MİT'in rolüne vurgu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Erdoğan'ın bahsettiği namazın kazasını yapmak, MİT Başkanına düşmez" ifadelerini kullandı.'Esad her zaman diktatördü, ben Esad’cı olmadım'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye ve Esad ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, hiçbir zaman Esad yanlısı olmadığını vurgulayarak, Suriye'nin demokratikleşmesi gerektiğini savundu. Esad hakkında konuşan CHP lideri Özgür Özel "Ben tatile gitmedim ki yasını tutayım. Benim için Esad her zaman diktatördü. Suriye’nin demokratikleşmesini her zaman savundum. Esad rejimi, 61 yıl artı 12 gün sonra yıkıldı. Eğer bir ülkede cezaevlerinde işkence varsa, halk yoksul ama zenginler refah içinde yaşıyorsa, o rejim eninde sonunda yıkılır. Esad, babasının yaptıklarının bedelini de ödedi. Baas rejimini demokrasiye evriltme fırsatını yakalamıştı, ancak Erdoğan gibi bu fırsatı çarçur etti. 13 yıl boyunca bu dönüşümü gerçekleştiremedi. Ben hiçbir zaman Esad’cı olmadım, Esad’a 'Esed' de demedim" açıklamasında bulundu."Suriye’de herkesin geleceği ortak olmalı"Suriye’de yaşayan tüm etnik ve dini grupların birlikte yaşayabilecekleri demokratik bir yapı kurulması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Gerçekten Suriye'de Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkmeni ile herkesin geleceğini birlikte şekillendirecek bir formül oluşturulursa, biz bu konuda katkı sağlarız. Eğer Suriye yaşanabilir bir yer haline gelirse ve hükümet doğru adımları atarsa, destekleriz. Ancak Erdoğan, ‘Suriye’deki yapıda Kürtlerin temsilcisi olmaz’ derse veya ‘Bugüne kadar Arap Alevileri yönetti, biraz da burası yönetsin’ derse bu yanlış olur" dedi.Lazkiye’deki Arap Alevilerinin savaşın en büyük mağdurlarından olduğunu belirten CHP lideri Özgür Özel "Bu kadar diken üstünde yaşamak... Onlar da demokrasiyi hak ediyor" dedi.'Colani ile görüşmem söz konusu değil'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’deki gelişmeler ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile olası bir iletişim hakkında şu ifadeleri kullandı:'Fabrikalar Suriye'ye taşınmalı'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ''Türkiye’de asgari ücret, alan için çok düşük, veren için ise çok yüksek. Bu durum ekonomik dengeleri zorlayan bir noktaya geldi. Fabrikaların Mısır’a taşınması yerine Suriye’ye taşınması gündeme alınmalı. Bu fabrikalar Suriye’de Suriyelileri istihdam etsin. Suriye’yi 8. teşvik bölgesi ilan edelim. Yeter ki, Suriyeliler kendi memleketlerinde yaşasın, kazansın ve barınsın. Türkiye, böyle bir dönüşüm paketini ciddi şekilde düşünmeli'' dedi.'Kürtler neden kendilerini mutsuz hissediyor?'Kürt sorununun çözümü için müzakere çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Bu sorunun müzakere edilmesi gerekiyor. Kürtler neden kendilerini mutsuz hissediyor? Neden eşit hissetmiyorlar? Örneğin, memleketim Manisa’da belediye başkanını seçebiliyorsunuz ama Hakkari’de ya da Diyarbakır’da seçilen belediye başkanlarına kayyum atanıyor. Devlet, belediye başkanına temiz kâğıdını verdi, seçilmesine izin verdi, ancak sonrasında gizli tanık ifadeleriyle mahkûm edildi. Gizli tanığın sahte olduğu mahkemede ortaya çıktı. Bu durum adaletsizlik algısını artırıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 10 yıl önceki bir telefon görüşmesi nedeniyle sorumlu tutuluyor. Eğer AK Parti’nin belediye başkanlarının 10 yıl önceki telefon görüşmeleri incelense, FETÖ suçlamalarından içeri girmeleri kaçınılmaz olurdu. Yarın seçim olsa ve biz iktidara gelsek, bu kanunlar yerinde durduğu sürece bir tane belediye başkanı kalmaz" şeklinde konuştu.AK Parti ve MHP'nin de toplumsal mutabakatı araması gerektiğini belirten CHP lideri Özgür Özel ''Devlet Bey'in de AK Parti ve MHP'nin toplumsal mutabakatı aramaları lazım. Devlet Bey, apandisit ameliyatını Vikingler gibi yapmak istiyor. Bıçağı sokayım, apandisti alayım, hiçbir hasta kalmaz diyor. Ama bu işler böyle değil. Kazasız, belasız bir çözüm olamayacak. Sorunlar, hendek olayları gibi olmayacak şekilde çözülmeli'' ifadesinde bulundu.'CHP’yi takip etmiyor diye alınmam'Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkarması hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Selvi Hanım sadece eşini takip ediyor, CHP’yi takip etmiyor diye alınmam. Eğer başka hesapları takip ediyor olsa belki bir anlam ifade edebilirdi. Ama şu anda sadece Kemal Bey’i takip ediyor, bu da normal'' açıklamasında bulundu.'Genel seçimde de kaybetmenin tadını alacak'47 yıl sonra seçimi kazanmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Yenilmeyeceğim denilen Tayyip Erdoğan'a ilk seçim yenilgisini yaşattık. Bu yerel seçimdi, yerelin tadını aldılar, ama genel seçimde de kaybetmenin tadını alacaklar" dedi.

