https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mit-baskani-ibrahim-kalin-suriyenin-baskenti-sama-gitti-1091464449.html
MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'a gitti
MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'a gitti
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Türk medyasında yer alan görüntülerde, MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T17:38+0300
2024-12-12T17:38+0300
2024-12-12T18:44+0300
türkiye
suriye
şam
ibrahim kalın
emevi camii
emevi
suriye ordusu
namaz
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Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'ı ziyaret etti.Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından başkent Şam'ı ziyaret etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı. Yanında bulunan heyetle aracına ilerleyen İbrahim Kalın'a bölge halkı ilgi gösterdi.Emevi Camii nerede?Emevi Camii Suriye'nin Şam şehrinde yer alıyor. Başkent Şam'ın Eski Şehir bölgesinde bulunan cami, Şam Kalesi'nin yanında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/msb-kaynaklarindan-suriye-aciklamasi-teror-orgutleriyle-mucadele-konusundaki-tutumumuzun-net-1091446672.html
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suriye
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ibrahim kalın suriye, ibrahim kalın emevi camii
ibrahim kalın suriye, ibrahim kalın emevi camii
MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'a gitti
17:38 12.12.2024 (güncellendi: 18:44 12.12.2024)
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Türk medyasında yer alan görüntülerde, MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii yakınlarında araca bindiği anlar yer alıyor.
Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'ı ziyaret etti.
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından başkent Şam'ı ziyaret etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı. Yanında bulunan heyetle aracına ilerleyen İbrahim Kalın'a bölge halkı ilgi gösterdi.
Emevi Camii Suriye'nin Şam şehrinde yer alıyor. Başkent Şam'ın Eski Şehir bölgesinde bulunan cami, Şam Kalesi'nin yanında bulunuyor.