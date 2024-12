https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/turkiye-nufusunun-ucte-biri-obez-yemek-programlari-obeziteyi-tetikliyor-uyarisi-1091315938.html

Türkiye nüfusunun üçte biri obez: Yemek programları obeziteyi tetikliyor uyarısı

Türkiye nüfusunun üçte biri obez: Yemek programları obeziteyi tetikliyor uyarısı

09.12.2024

Dünyada ve Türkiye'de obezite sorunu giderek artarken obezitenin çözümü için de çalışmalar sürüyor. Türkiye bugün obezite konusunda ABD ile aynı oranlara yaklaşırken, neredeyse toplumun üçte biri obez. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise yemek programlarına dikkat çekerek, “Yemek programları, tok bir insanı bile uyarıyor. Televizyonu seyrederken ‘ya canım çekti şunu yesem mi’ diyorsun. Gidiyorsun buzdolabının kapağını açıyorsun, o gıdaya yakın bir gıdayı seçip yiyorsun. Bu programları kaldıralım demiyorum ama kontrolünü sağlayacak bir otorite gerekiyor” dedi. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, obezitenin toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, “Obezite bir hastalık. Yağlanmanın ve vücut kilo artışının çok fazla olduğu ülkelerden birisi de Türkiye. Maalesef Türkiye bugün gelişmiş ülkelerden özellikle Amerika ile aynı oranlara yaklaştı. Önceden toplumumuz daha çok çiftçilikle uğraştığı dönemde daha az obez bir toplumdu. Çünkü sebze ile beslenmesi daha fazlaydı ve doğal ürünler daha çabuk ulaşabiliyordu” dedi.Neredeyse toplumumuzun üçte bir kadar oranı obezBeslenme düzeninin yanı sıra Türkiye’nin sanayileşmesi ile birlikte toplumun hareketlerinde kısıtlanmalar yaşandığını aktaran Cindoruk, “Eskiden köyde her yere arabayla gidilmezdi. Şimdi sanayileşmiş bir ülkede her yeri artık bir şekilde bir vasıtayla ulaşmaya çalışıyor. Yavaşlamış bir toplum haline geldik ve her gideceğimiz yerde artık yürümek yerine bir toplu taşımayı kullanarak gidiyoruz. Neredeyse toplumumuzun üçte biri kadar oranı obez bir toplum haline geldi. Bu Amerika’da da oran yüksek Amerika’da daha da yüksek. Türkiye de Amerika’ya yakın bir orana ulaştı” diye konuştu. Yemek programları tok bir insanı bile uyarıyorTürkiye’de obezitenin en büyük nedenlerinin yanlış gıda seçimi, karbonhidrat ağırlıklı beslenme, Ege usulü gıdalardan yoksun olma veya ulaşmada zorluk olduğunu kaydeden Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü: Prof. Dr. Cindoruk, yağlı karaciğerin artık siroz hastalığının nedeni olarak karşılarına çıktığına dikkat çekerek, “Yağlı karaciğer büyük problem bizde. Yağlı karaciğer başlı başına bugün sirozun en büyük nedenlerinden birisi. Eskiden Türkiye’de Hepatit B veya C daha çok siroz nedeni iken şu anda en çok bir nedenden birisi yağlı karaciğer” dedi.

2024

