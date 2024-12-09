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- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Türkiye nüfusunun üçte biri obez: Yemek programları obeziteyi tetikliyor uyarısı
Türkiye nüfusunun üçte biri obez: Yemek programları obeziteyi tetikliyor uyarısı
Sputnik Türkiye
Obezite Türkiye'de giderek artarken uzmanlar toplumun üçte birinin obez olduğunun altını çiziyor. Obezitenin artmasının nedenlerinden biri ise televizyondaki... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:53+0300
2024-12-09T11:53+0300
sağlik
türk gastroenteroloji derneği
obezite
hastalık
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Dünyada ve Türkiye'de obezite sorunu giderek artarken obezitenin çözümü için de çalışmalar sürüyor. Türkiye bugün obezite konusunda ABD ile aynı oranlara yaklaşırken, neredeyse toplumun üçte biri obez. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise yemek programlarına dikkat çekerek, “Yemek programları, tok bir insanı bile uyarıyor. Televizyonu seyrederken ‘ya canım çekti şunu yesem mi’ diyorsun. Gidiyorsun buzdolabının kapağını açıyorsun, o gıdaya yakın bir gıdayı seçip yiyorsun. Bu programları kaldıralım demiyorum ama kontrolünü sağlayacak bir otorite gerekiyor” dedi. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, obezitenin toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, “Obezite bir hastalık. Yağlanmanın ve vücut kilo artışının çok fazla olduğu ülkelerden birisi de Türkiye. Maalesef Türkiye bugün gelişmiş ülkelerden özellikle Amerika ile aynı oranlara yaklaştı. Önceden toplumumuz daha çok çiftçilikle uğraştığı dönemde daha az obez bir toplumdu. Çünkü sebze ile beslenmesi daha fazlaydı ve doğal ürünler daha çabuk ulaşabiliyordu” dedi.Neredeyse toplumumuzun üçte bir kadar oranı obezBeslenme düzeninin yanı sıra Türkiye’nin sanayileşmesi ile birlikte toplumun hareketlerinde kısıtlanmalar yaşandığını aktaran Cindoruk, “Eskiden köyde her yere arabayla gidilmezdi. Şimdi sanayileşmiş bir ülkede her yeri artık bir şekilde bir vasıtayla ulaşmaya çalışıyor. Yavaşlamış bir toplum haline geldik ve her gideceğimiz yerde artık yürümek yerine bir toplu taşımayı kullanarak gidiyoruz. Neredeyse toplumumuzun üçte biri kadar oranı obez bir toplum haline geldi. Bu Amerika’da da oran yüksek Amerika’da daha da yüksek. Türkiye de Amerika’ya yakın bir orana ulaştı” diye konuştu. Yemek programları tok bir insanı bile uyarıyorTürkiye’de obezitenin en büyük nedenlerinin yanlış gıda seçimi, karbonhidrat ağırlıklı beslenme, Ege usulü gıdalardan yoksun olma veya ulaşmada zorluk olduğunu kaydeden Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü: Prof. Dr. Cindoruk, yağlı karaciğerin artık siroz hastalığının nedeni olarak karşılarına çıktığına dikkat çekerek, “Yağlı karaciğer büyük problem bizde. Yağlı karaciğer başlı başına bugün sirozun en büyük nedenlerinden birisi. Eskiden Türkiye’de Hepatit B veya C daha çok siroz nedeni iken şu anda en çok bir nedenden birisi yağlı karaciğer” dedi.
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türk gastroenteroloji derneği, obezite, hastalık
türk gastroenteroloji derneği, obezite, hastalık

Türkiye nüfusunun üçte biri obez: Yemek programları obeziteyi tetikliyor uyarısı

11:53 09.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihanobez - obezite - fazla kilo
obez - obezite - fazla kilo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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Obezite Türkiye'de giderek artarken uzmanlar toplumun üçte birinin obez olduğunun altını çiziyor. Obezitenin artmasının nedenlerinden biri ise televizyondaki yemek programları.
Dünyada ve Türkiye'de obezite sorunu giderek artarken obezitenin çözümü için de çalışmalar sürüyor. Türkiye bugün obezite konusunda ABD ile aynı oranlara yaklaşırken, neredeyse toplumun üçte biri obez. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise yemek programlarına dikkat çekerek, “Yemek programları, tok bir insanı bile uyarıyor. Televizyonu seyrederken ‘ya canım çekti şunu yesem mi’ diyorsun. Gidiyorsun buzdolabının kapağını açıyorsun, o gıdaya yakın bir gıdayı seçip yiyorsun. Bu programları kaldıralım demiyorum ama kontrolünü sağlayacak bir otorite gerekiyor” dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, obezitenin toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, “Obezite bir hastalık. Yağlanmanın ve vücut kilo artışının çok fazla olduğu ülkelerden birisi de Türkiye. Maalesef Türkiye bugün gelişmiş ülkelerden özellikle Amerika ile aynı oranlara yaklaştı. Önceden toplumumuz daha çok çiftçilikle uğraştığı dönemde daha az obez bir toplumdu. Çünkü sebze ile beslenmesi daha fazlaydı ve doğal ürünler daha çabuk ulaşabiliyordu” dedi.

Neredeyse toplumumuzun üçte bir kadar oranı obez

Beslenme düzeninin yanı sıra Türkiye’nin sanayileşmesi ile birlikte toplumun hareketlerinde kısıtlanmalar yaşandığını aktaran Cindoruk, “Eskiden köyde her yere arabayla gidilmezdi. Şimdi sanayileşmiş bir ülkede her yeri artık bir şekilde bir vasıtayla ulaşmaya çalışıyor. Yavaşlamış bir toplum haline geldik ve her gideceğimiz yerde artık yürümek yerine bir toplu taşımayı kullanarak gidiyoruz. Neredeyse toplumumuzun üçte biri kadar oranı obez bir toplum haline geldi. Bu Amerika’da da oran yüksek Amerika’da daha da yüksek. Türkiye de Amerika’ya yakın bir orana ulaştı” diye konuştu.

Yemek programları tok bir insanı bile uyarıyor

Türkiye’de obezitenin en büyük nedenlerinin yanlış gıda seçimi, karbonhidrat ağırlıklı beslenme, Ege usulü gıdalardan yoksun olma veya ulaşmada zorluk olduğunu kaydeden Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sağlıklı gıdaya ulaşım daha lüks olmaya başladı, daha çok maliyet gerektiren bir sürece girdi. Sokak lezzetleri dediğimiz şeyler de maalesef obezitenin en önemli nedenlerinden birisi. Gerçekten çok etkiliyor. Böyle program yapılmayacak değil ama bunların prime time zamanında yayına girmemesi veya böyle biraz daha çocukların, gençlerin izleyeceği program olmaktan çıkması önemli. Çünkü en büyük problem gençler. Olgun insanlar neyin zararlı olup olmadığını seçebiliyor ancak gençlerimiz bunu yapamıyor. Gidip yiyeceğiz, o şehri göreceğiz, yemek kültüründen tadacağız ancak bunu bir kaçamak olarak görmekte fayda var. Tekrar döndüğümüzde sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yemek programlarına bir bakıyorum, tok bir insanı bile uyarıyor. Televizyonu seyrederken ‘ya canım çekti şunu yesem mi’ diyorsun. Gidiyorsun buzdolabının kapağını açıyorsun, o gıdaya yakın bir gıdayı seçip yiyorsun. Görsellik çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bu programları kaldıralım demiyorum, bunlar tabii çözüm değil. Kontrolünü sağlayacak bir komisyon, otorite gerekiyor.”

Prof. Dr. Cindoruk, yağlı karaciğerin artık siroz hastalığının nedeni olarak karşılarına çıktığına dikkat çekerek, “Yağlı karaciğer büyük problem bizde. Yağlı karaciğer başlı başına bugün sirozun en büyük nedenlerinden birisi. Eskiden Türkiye’de Hepatit B veya C daha çok siroz nedeni iken şu anda en çok bir nedenden birisi yağlı karaciğer” dedi.
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