https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/peskov-katarin-ukrayna-gorusmelerini-kolaylastirma-istegini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1091135356.html
Peskov: Katar'ın Ukrayna görüşmelerini kolaylaştırma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
Peskov: Katar'ın Ukrayna görüşmelerini kolaylaştırma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Dmitriy Peskov, Rusya'nın Katar'ın Ukrayna görüşmelerini kolaylaştırma isteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T03:54+0300
2024-12-04T03:54+0300
2024-12-04T03:54+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Izvestiya gazetesine verdiği röportajda, Katar da dahil birçok ülkenin Ukrayna görüşmeleri için topraklarını sunmaya hazır olduklarını ifade ettiğini ve bu durumun Rusya için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Peskov, “Pek çok ülke topraklarını açmaya hazır olduğunu beyan etti. Katar, çeşitli konularda arabuluculuk hizmetleri açısından oldukça aktif ve bunu etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca, Katar ile ikili ilişkilerimiz mükemmel. Tüm bu ülkeler, iyi niyetleri için minnettarız” şeklinde konuştu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesi sonrasında ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ifade ederek ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinin de önemine değinerek Kursk bölgesine yönelik Ukrayna tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Putin, 'ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin imkansız olduğunu' belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'nın Ukrayna ile ilgili daha önce ifade edilen barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak bu aşamada 'bu süreci göz önünde bulundurarak' Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kremlin-rusya-esada-destegini-surduruyor-1091062405.html
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dmitriy peskov, rusya, katar, ukrayna
dmitriy peskov, rusya, katar, ukrayna
Peskov: Katar'ın Ukrayna görüşmelerini kolaylaştırma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
Dmitriy Peskov, Rusya'nın Katar'ın Ukrayna görüşmelerini kolaylaştırma isteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Izvestiya gazetesine verdiği röportajda, Katar da dahil birçok ülkenin Ukrayna görüşmeleri için topraklarını sunmaya hazır olduklarını ifade ettiğini ve bu durumun Rusya için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Peskov, “Pek çok ülke topraklarını açmaya hazır olduğunu beyan etti. Katar, çeşitli konularda arabuluculuk hizmetleri açısından oldukça aktif ve bunu etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca, Katar ile ikili ilişkilerimiz mükemmel. Tüm bu ülkeler, iyi niyetleri için minnettarız” şeklinde konuştu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesi sonrasında ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu ifade ederek ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinin de önemine değinerek Kursk bölgesine yönelik Ukrayna tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Putin, 'ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin imkansız olduğunu' belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'nın Ukrayna ile ilgili daha önce ifade edilen barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak bu aşamada 'bu süreci göz önünde bulundurarak' Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.