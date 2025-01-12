Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’

“Romanlarımda aşk olmazsa olmaz! Çünkü ben insanı yazıyorum: İnsanda aşk var, nefret var, kıskançlık var… Roman yazmayı, öykü yazmaya göre daha çok seviyorum çünkü kahramanlarımla daha uzun süre birlikte olmak bana keyif veriyor. Romanlarımı kolay yazıyorum, önce nasıl yazacağımı planlıyorum, kahramanlarımı belirliyorum, hatta kahramanlarımın resmini çiziyorum.”