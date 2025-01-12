https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/1092592525.html
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
Sputnik Türkiye
Yazar Esin Sayar, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T16:05+0300
2025-01-12T16:05+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Son kitabı için Mısır’a gittiğini aktaran Esin Sayar, şunları söyledi:Romanlarında aşkın olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Sayar, sözlerini şöyle sürdürdü:Tarihin Gölgesinde Av, İstanbul’da başlayıp Minsk’ten Kahire’ye uzanan gizem ve gerilim yüklü bir yolculuğun ardından beklenmedik sonuyla okuru şaşırtan bir roman. Korku ile harmanlanmış duygusal çatışmalar, Ölüler Şehri’nde saklanan hazineler, Firavun Tutankamon’un hayatına dokunuş ve bu tehlikeli yolculukta sınanan ilişkiler…
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, mısır, esin sayar, serhat sarısözen, istanbul
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, mısır, esin sayar, serhat sarısözen, istanbul
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
16:05 12.01.2025 (güncellendi: 13:34 13.01.2025)
Yazar Esin Sayar, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Son kitabı için Mısır’a gittiğini aktaran Esin Sayar, şunları söyledi:
“Mısır’a gittim. ve son kitabım ‘Tarihin Gölgesinse Av’ için ilham kaynağı oldu. Seyahatlerimle besleniyorum. Hayallerim ve ruhumun derinliklerindeki izlerin biraraya gelmesiyle romanlarımı tasarlıyorum.”
Romanlarında aşkın olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Sayar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Romanlarımda aşk olmazsa olmaz! Çünkü ben insanı yazıyorum: İnsanda aşk var, nefret var, kıskançlık var… Roman yazmayı, öykü yazmaya göre daha çok seviyorum çünkü kahramanlarımla daha uzun süre birlikte olmak bana keyif veriyor. Romanlarımı kolay yazıyorum, önce nasıl yazacağımı planlıyorum, kahramanlarımı belirliyorum, hatta kahramanlarımın resmini çiziyorum.”
Tarihin Gölgesinde Av, İstanbul’da başlayıp Minsk’ten Kahire’ye uzanan gizem ve gerilim yüklü bir yolculuğun ardından beklenmedik sonuyla okuru şaşırtan bir roman. Korku ile harmanlanmış duygusal çatışmalar, Ölüler Şehri’nde saklanan hazineler, Firavun Tutankamon’un hayatına dokunuş ve bu tehlikeli yolculukta sınanan ilişkiler…