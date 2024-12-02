Kremlin: Rusya, Esad'a desteğini sürdürüyor
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Kremlin, Suriye Devlet Başkanı Esad'a desteğin sürdüğünü teyit etti. Rus Dışişleri, Suriye'deki durumla ilgili olarak Türkiye ve İran'la yeni bir üçlü görüşmeyi dışlamadıklarını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteğini sürdürdüğünü belirtti.
Basın toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin konuşan Peskov, "Elbette Beşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz ve gerektiği şekilde temaslarımızı sürdürüp durumu analiz ediyoruz" dedi.
Basın toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin konuşan Peskov, "Elbette Beşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz ve gerektiği şekilde temaslarımızı sürdürüp durumu analiz ediyoruz" dedi.
Rus Dışişleri: Türkiye ve İran'la Suriye'de çözüme ilişkin yeni bir görüşme yapılabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Suriye'deki durum konusunda Ankara ve Tahran'la temaslarını sürdürdüğünü ve yeni bir üçlü toplantıyı dışlamadıklarını söyledi.
Rudenko, gazetecilerin Suriye'de yaşanan son gelişmeler ışığında Astana formatının garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında yeni bir üçlü görüşme olasılığını sorması karşısında "Şu anda Türkiye ve İranlı temsilciler de dahil tüm ana aktörlerle gerçek zamanlı yakın, düzenli temaslarımız sürüyor. Hiçbir şeyi dışlayamam. Bunun Rusya'da olması da şart değil. Böyle bir görüşme dışlanamaz" yanıtını verdi.
Rudenko, gazetecilerin Suriye'de yaşanan son gelişmeler ışığında Astana formatının garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında yeni bir üçlü görüşme olasılığını sorması karşısında "Şu anda Türkiye ve İranlı temsilciler de dahil tüm ana aktörlerle gerçek zamanlı yakın, düzenli temaslarımız sürüyor. Hiçbir şeyi dışlayamam. Bunun Rusya'da olması da şart değil. Böyle bir görüşme dışlanamaz" yanıtını verdi.