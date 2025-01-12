Psiko kurgu yazarı Pınar Eğilmez: 'Yapmak istediğim, okuru kendisi ile ilgili bilmediği bir şeye uyandırmak'

“Kişisel gelişim, kişisel gelişim sektörü doğmadan önce bile hayatımdaydı. Her zaman kendimi sorgularım. Kendimi anlamak, ötekini anlamak, hayatın düzeneğini anlamak ve anladıklarımı aktarmak her zaman temel uğraşım olmuştur. Üçüncü romanımla birlikte yazı dilimi psiko kurgu olarak tanımladım. Bu tanımla ile amacım; okurun bir kurgu metin okumak üzerinden kendisi ile temas etmesini sağlamaktır. Bir karakter veya sahne üzerinden tetiklenmesini, kendisiyle ilgili bir konuda uyanmasını ve benden sonra kendini iyileştirme arayışına girmesini hedeflerim. Karakterlerim kurgu boyunca mutlaka kendisi ile ilgili ters köşe bir duruma uyanır… Bir okur olarak bana, beni anlatan bir metinden hoşlanmam. Çünkü ben zaten ‘ben’i biliyorum. Yapmak istediğim, okuru kendisi ile ilgili bilmediği bir şeye uyandırmak. Bunu yapabilirsen kendimi psiko kurgu alanında başarılı bulurum.”