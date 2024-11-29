https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/kremlin-halepe-yapilan-saldiri-suriyenin-egemenligine-saldiri-1090977369.html

Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı

Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Halep şehrine düzenlenen saldırının Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek Rusya’nın bölgede bir an önce... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T14:36+0300

2024-11-29T14:36+0300

2024-11-29T14:45+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

suriye

halep

idlib

el nusra

egemenlik

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığı haberini değerlendirdi.Peskov, “Elbette bu, Suriye'nin kendi toprakları üzerindeki egemenliğe yönelik bir saldırı. Suriyeli yetkililerin bölgeye bir an evvel düzen getirmesinden ve anayasal düzeni yeniden tesis etmesinden yanayız” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya barış gücünün konuşlanması olasılığıKremlin Sözcüsü, Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığı yönündeki bilgiyle ilgili de yorumda bulundu.Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir barış gücünün, örneğin BM misyonunun konuşlandırılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/japonyada-isiba-donemi-rusyayla-baris-anlasmasi-yapmayi-hedefliyoruz-1090976645.html

rusya

suriye

halep

idlib

ukrayna

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, suriye, halep, idlib, el nusra, egemenlik, ukrayna, batı, barış gücü