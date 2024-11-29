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Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı
Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Halep şehrine düzenlenen saldırının Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek Rusya’nın bölgede bir an önce... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:36+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığı haberini değerlendirdi.Peskov, “Elbette bu, Suriye'nin kendi toprakları üzerindeki egemenliğe yönelik bir saldırı. Suriyeli yetkililerin bölgeye bir an evvel düzen getirmesinden ve anayasal düzeni yeniden tesis etmesinden yanayız” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya barış gücünün konuşlanması olasılığıKremlin Sözcüsü, Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığı yönündeki bilgiyle ilgili de yorumda bulundu.Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir barış gücünün, örneğin BM misyonunun konuşlandırılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/japonyada-isiba-donemi-rusyayla-baris-anlasmasi-yapmayi-hedefliyoruz-1090976645.html
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Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı

14:36 29.11.2024 (güncellendi: 14:45 29.11.2024)
© AFP 2023 / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AFP 2023 / Сергей Бобылев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Halep şehrine düzenlenen saldırının Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek Rusya’nın bölgede bir an önce anayasal düzenin sağlanmasından yana olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığı haberini değerlendirdi.
Peskov, “Elbette bu, Suriye'nin kendi toprakları üzerindeki egemenliğe yönelik bir saldırı. Suriyeli yetkililerin bölgeye bir an evvel düzen getirmesinden ve anayasal düzeni yeniden tesis etmesinden yanayız” ifadesini kullandı.

Ukrayna’ya barış gücünün konuşlanması olasılığı

Kremlin Sözcüsü, Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığı yönündeki bilgiyle ilgili de yorumda bulundu.
Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir barış gücünün, örneğin BM misyonunun konuşlandırılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna şunu dedi:
Barış gücünün konuşlandırılması ancak çatışan taraflarının rızasıyla mümkün.
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