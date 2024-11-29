https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/kremlin-halepe-yapilan-saldiri-suriyenin-egemenligine-saldiri-1090977369.html
Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı
Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Halep şehrine düzenlenen saldırının Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek Rusya’nın bölgede bir an önce... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:36+0300
2024-11-29T14:36+0300
2024-11-29T14:45+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
suriye
halep
idlib
el nusra
egemenlik
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığı haberini değerlendirdi.Peskov, “Elbette bu, Suriye'nin kendi toprakları üzerindeki egemenliğe yönelik bir saldırı. Suriyeli yetkililerin bölgeye bir an evvel düzen getirmesinden ve anayasal düzeni yeniden tesis etmesinden yanayız” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya barış gücünün konuşlanması olasılığıKremlin Sözcüsü, Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığı yönündeki bilgiyle ilgili de yorumda bulundu.Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir barış gücünün, örneğin BM misyonunun konuşlandırılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/japonyada-isiba-donemi-rusyayla-baris-anlasmasi-yapmayi-hedefliyoruz-1090976645.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, suriye, halep, idlib, el nusra, egemenlik, ukrayna, batı, barış gücü
rusya, kremlin, dmitriy peskov, suriye, halep, idlib, el nusra, egemenlik, ukrayna, batı, barış gücü
Kremlin: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı
14:36 29.11.2024 (güncellendi: 14:45 29.11.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Halep şehrine düzenlenen saldırının Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek Rusya’nın bölgede bir an önce anayasal düzenin sağlanmasından yana olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, bugünkü basın toplantısında, yasadışı El Nusra
örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib
bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığı haberini değerlendirdi.
Peskov, “Elbette bu, Suriye'nin kendi toprakları üzerindeki egemenliğe yönelik bir saldırı. Suriyeli yetkililerin bölgeye bir an evvel düzen getirmesinden ve anayasal düzeni yeniden tesis etmesinden yanayız” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya barış gücünün konuşlanması olasılığı
Kremlin Sözcüsü, Batı
'nın Ukrayna
'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü
kisvesi altında 100 bin kişilik birlik
gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığı yönündeki bilgiyle ilgili de yorumda bulundu.
Peskov, Rusya’nın Ukrayna'da herhangi bir barış gücünün, örneğin BM misyonunun konuşlandırılmasına izin verip vermeyeceği sorusuna şunu dedi:
Barış gücünün konuşlandırılması ancak çatışan taraflarının rızasıyla mümkün.