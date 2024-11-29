https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/suriye-ordusu-halep-ve-idlibde-karsi-saldiriya-gecti-1090954055.html

Suriye ordusu Halep ve İdlib'de karşı saldırıya geçti

Suriye ordusu Halep ve İdlib'de karşı saldırıya geçti

Sputnik Türkiye

Suriye ordusu, Halep ve İdlib'e saldıran El Nusra örgütünden El Bakum kasabasını kurtardı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

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Al-Mayadeen kanalının bildirdiğine göre, Suriye ordusu, Halep ve İdlib'de Nusra cephesine karşı bir karşı saldırı başlattı. Kanalın muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye ordusunun İdlib’in güneydoğusunda silahlı gruplar tarafından ele geçirilen mevzilere yönelik bir saldırı başlattı ve El Bakum kasabasını kurtardı.Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığını ve bu çatışmalarda en az 400 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-suriyede-halep-ve-idlibe-saldiran-400-militan-imha-edildi-1090950242.html

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