https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/suriye-ordusu-halep-ve-idlibde-karsi-saldiriya-gecti-1090954055.html
Suriye ordusu Halep ve İdlib'de karşı saldırıya geçti
Suriye ordusu Halep ve İdlib'de karşı saldırıya geçti
Sputnik Türkiye
Suriye ordusu, Halep ve İdlib'e saldıran El Nusra örgütünden El Bakum kasabasını kurtardı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T05:14+0300
2024-11-29T05:14+0300
2024-11-29T05:14+0300
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Al-Mayadeen kanalının bildirdiğine göre, Suriye ordusu, Halep ve İdlib'de Nusra cephesine karşı bir karşı saldırı başlattı. Kanalın muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye ordusunun İdlib’in güneydoğusunda silahlı gruplar tarafından ele geçirilen mevzilere yönelik bir saldırı başlattı ve El Bakum kasabasını kurtardı.Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığını ve bu çatışmalarda en az 400 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-suriyede-halep-ve-idlibe-saldiran-400-militan-imha-edildi-1090950242.html
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suriye ordusu, el nusra, suriye, idlib, halep, ortadoğu, haberler
suriye ordusu, el nusra, suriye, idlib, halep, ortadoğu, haberler
Suriye ordusu Halep ve İdlib'de karşı saldırıya geçti
Suriye ordusu, Halep ve İdlib'e saldıran El Nusra örgütünden El Bakum kasabasını kurtardı.
Al-Mayadeen kanalının bildirdiğine göre, Suriye ordusu, Halep ve İdlib'de Nusra cephesine karşı bir karşı saldırı başlattı.
Kanalın muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye ordusunun İdlib’in güneydoğusunda silahlı gruplar tarafından ele geçirilen mevzilere yönelik bir saldırı başlattı ve El Bakum kasabasını kurtardı.
Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, yasadışı El Nusra örgütüne bağlı militanların 27 Kasım'da Halep ve İdlib bölgelerinde Suriye kontrolündeki topraklara saldırdığını ve bu çatışmalarda en az 400 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.