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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-dis-istihbarati-batinin-isgal-planini-acikladi-ukrayna-topraklari-hangi-ulkelere-pay-edilecek-1090964560.html
Rus dış istihbaratı Batı'nın 'işgal planını' açıkladı: Ukrayna toprakları hangi ülkelere pay edilecek?
Rus dış istihbaratı Batı'nın 'işgal planını' açıkladı: Ukrayna toprakları hangi ülkelere pay edilecek?
Sputnik Türkiye
Rusya'yı muharebe sahasında yenemeyeceğini anlayan Batı'nın Ukrayna'daki planlarını değiştirmeye başladığını kaydeden SVR, bir işgal planı hazırlandığını ve... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:11+0300
2024-11-29T11:11+0300
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığını belirtti.SVR, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma olasılığının bulunmadığını açık şekilde anlayan Batı'nın Ukrayna çatışmasını dondurmaya giderek daha meyilli hale geldiğinin altını çizdi.Batılı güçlerin öncelikle Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığını kaydeden SVR, ardından Ukrayna ordusunun ve savunma sanayisinin yeniden inşasına yardımcı olmak için Ukrayna'yı işgal etmeyi amaçladığını bildirdi.SVR, barış gücü kisvesi altında ülkeye sokulacak 100 bin kişilik birlik sayesinde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısını Romanya, batı bölgelerini Polonya, orta ve doğu bölgelerini Almanya, başkent Kiev de dahil kuzey bölgelerini ise İngiltere'nin kontrolü altına bırakılacağını vurguladı.NATO'nun Ukrayna'da halihazırda eğitim merkezleri kurmaya başladığını aktaran SVR, bu merkezlerde en az 1 milyon seferber askerin eğitilmesinin hedeflendiğini de belirtti.Bu arada istihbarat verileri, Alman askeri yetkililerinin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun kontrolü ele geçirmek için Bandera sempatizanlarına yönelen Nazi işgalcilerinin yaşadığı deneyimi tekrarlamayı ve Ukrayna'daki Banderacılarla işbirliği yapmayı planladığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-kuzey-kore-isbirligi-gelisiyor-savunma-bakani-belousov-pyongyangda-1090960025.html
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svr, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya, ukrayna, almanya, ingiltere, romanya, polonya, nato, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, bandera, stepan bandera, stefan bandera, nazi, nazi işbirlikçisi, nazi almanyası
svr, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya, ukrayna, almanya, ingiltere, romanya, polonya, nato, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, bandera, stepan bandera, stefan bandera, nazi, nazi işbirlikçisi, nazi almanyası

Rus dış istihbaratı Batı'nın 'işgal planını' açıkladı: Ukrayna toprakları hangi ülkelere pay edilecek?

11:11 29.11.2024
© AP Photo / Boris GrdanoskiSwift Response 22 NATO tatbikatı
Swift Response 22 NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Rusya'yı muharebe sahasında yenemeyeceğini anlayan Batı'nın Ukrayna'daki planlarını değiştirmeye başladığını kaydeden SVR, bir işgal planı hazırlandığını ve Ukrayna topraklarının 4 ülkenin kontrolüne verileceğini vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığını belirtti.

SVR, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma olasılığının bulunmadığını açık şekilde anlayan Batı'nın Ukrayna çatışmasını dondurmaya giderek daha meyilli hale geldiğinin altını çizdi.

Batılı güçlerin öncelikle Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığını kaydeden SVR, ardından Ukrayna ordusunun ve savunma sanayisinin yeniden inşasına yardımcı olmak için Ukrayna'yı işgal etmeyi amaçladığını bildirdi.

SVR, barış gücü kisvesi altında ülkeye sokulacak 100 bin kişilik birlik sayesinde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısını Romanya, batı bölgelerini Polonya, orta ve doğu bölgelerini Almanya, başkent Kiev de dahil kuzey bölgelerini ise İngiltere'nin kontrolü altına bırakılacağını vurguladı.

NATO'nun Ukrayna'da halihazırda eğitim merkezleri kurmaya başladığını aktaran SVR, bu merkezlerde en az 1 milyon seferber askerin eğitilmesinin hedeflendiğini de belirtti.

Bu arada istihbarat verileri, Alman askeri yetkililerinin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun kontrolü ele geçirmek için Bandera sempatizanlarına yönelen Nazi işgalcilerinin yaşadığı deneyimi tekrarlamayı ve Ukrayna'daki Banderacılarla işbirliği yapmayı planladığını ortaya koydu.
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Rusya-Kuzey Kore işbirliği gelişiyor: Savunma Bakanı Belousov Pyongyang'da
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