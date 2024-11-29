Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'daki hedeflere ulaşmak için barış gücü kisvesi altında 100 bin kişilik birlik gönderip ülke topraklarını Almanya, İngiltere, Polonya ve Romanya arasında bölüştürme planları yaptığını belirtti.



SVR, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma olasılığının bulunmadığını açık şekilde anlayan Batı'nın Ukrayna çatışmasını dondurmaya giderek daha meyilli hale geldiğinin altını çizdi.



Batılı güçlerin öncelikle Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığını kaydeden SVR, ardından Ukrayna ordusunun ve savunma sanayisinin yeniden inşasına yardımcı olmak için Ukrayna'yı işgal etmeyi amaçladığını bildirdi.



SVR, barış gücü kisvesi altında ülkeye sokulacak 100 bin kişilik birlik sayesinde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısını Romanya, batı bölgelerini Polonya, orta ve doğu bölgelerini Almanya, başkent Kiev de dahil kuzey bölgelerini ise İngiltere'nin kontrolü altına bırakılacağını vurguladı.



NATO'nun Ukrayna'da halihazırda eğitim merkezleri kurmaya başladığını aktaran SVR, bu merkezlerde en az 1 milyon seferber askerin eğitilmesinin hedeflendiğini de belirtti.



Bu arada istihbarat verileri, Alman askeri yetkililerinin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun kontrolü ele geçirmek için Bandera sempatizanlarına yönelen Nazi işgalcilerinin yaşadığı deneyimi tekrarlamayı ve Ukrayna'daki Banderacılarla işbirliği yapmayı planladığını ortaya koydu.