Japonya'da İşiba dönemi: 'Rusya'yla barış anlaşması yapmayı hedefliyoruz'
© Takashi AoyamaJapan's Prime Minister Shigeru Ishiba
© Takashi Aoyama
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Japonya'da 1.5 ay arayla iki kez başbakan seçilerek göreve resmen başlayan İşiba, Kuril Adaları sorununu çözmeyi ve Rusya'yla barış anlaşması imzalamayı amaçladıklarını söyledi.
Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, Rusya'yla barış anlaşması imzalama niyetinde olduklarını belirtti.
1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından 11 Kasım'da parlamentoda tekrar başbakan seçilen İşiba, ülkesinin dış politikasına ilişkin planlarını açıkladı.
Japonya Başbakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İşiba, "Japonya-Rusya ilişkileri zor durumda bulunmasına rağmen Tokyo, toprak sorununu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusundaki kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
İşiba, Rus ve Çin savaş uçaklarının 2024 yılında Japonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve ülkenin etrafında uçuşlar gerçekleştirdiğini de öne sürdü.
1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından 11 Kasım'da parlamentoda tekrar başbakan seçilen İşiba, ülkesinin dış politikasına ilişkin planlarını açıkladı.
Japonya Başbakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İşiba, "Japonya-Rusya ilişkileri zor durumda bulunmasına rağmen Tokyo, toprak sorununu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusundaki kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
İşiba, Rus ve Çin savaş uçaklarının 2024 yılında Japonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve ülkenin etrafında uçuşlar gerçekleştirdiğini de öne sürdü.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı
Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.