İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması onaylandı: Anlaşma neleri içeriyor?
© AP Photo / KEVIN FRAYERAn Israeli left-wing activist holds an Israeli flag next to a Lebanese flag during a rally by the group supporting the Saudi Peace Initiative outside the Prime Minister's residence in Jerusalem, Wednesday, March 28, 2007. Arab leaders opened a summit Wednesday to revive a plan for peace with Israel, with U.S. allies trying to enlist other Arabs in efforts to win Israeli and Western acceptance of the deal. The initiative, first launched by the Arab summit in 2002, offers Israel recognition and permanent peace with all Arab countries in return for Israeli withdrawal from lands captured in the 1967 Mideast war.(AP Photo/Kevin Frayer)
© AP Photo / KEVIN FRAYER
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İsrail basını dün akşam saatlerinde Lübnan'da ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylandığını duyurdu. Duyurunun ardından Netanyahu taslağın kabineye sunulacağı bilgisini vermişti. Gece saatlerinde ise Başbakanlık Ofisi ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini belirtmişti. Peki, anlaşmanın içeriğinde neler var?
İsrail Başbaknı Benyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkes anlaşmasının taslağının kabineye sunulacağı bilgisini vermiş, ardından kabinenin oylamasında 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtilmişti. Yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklenen anlaşmanın içeriği belli oldu.
İçeriğe dair resmi bir açıklama bulunmamasına karşın ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamalarda içeriğe dair bilgiler verdi.
'İsrail 60 gün içinde çekilecek'
Biden'ın açıklamalarına göre anlaşmanın içeriğinde İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesi, Hizbullah unsurlarının ise silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi bulunuyor.
Aynı zamanda içerik, eş zamanlı olarak İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmesini kapsıyor. Keza Netanyahu, İsrail basını tarafından ateşkesin onaylandığı bilgisi sunulduktan sonraki açıklamalarında İsraillilerin evlerine dönmesinden söz etmişti.
Bu durumda, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsurun Lübnan ordusu olması öngörülüyor.
ABD ateşkes için Lübnan'da asker konuşlandırmayacak
ABD'den üst düzey bir yetkili tarafından, ABD ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyon ateşkes antlaşmasının gereklerinin uygulanması konusunda destek vereceği fakat ABD'nin Lübnan'da asker konuşlandırmayacağı ifade edilmişti.
Ateşkesin onaylanmasından önce basına yansıyan iddialarda ise İsrail ordusunun ve Hizbullah'ın çekildiği İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin kadar Lübnan askeri konuşlandırılacağı öne sürülmüştü.
'ABD anlaşma metninde olmayan taahhütte bulundu'
Aynı zamanda iddialarda, ABD'nin, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhütte bulunduğu belirtilmişti. Anlaşmanın onaylanmasının ardından Netanyahu ilk açıklamalarında ateşkesin İran'a odaklanmak amaçlı olduğunu ve ateşkesin ihlali durumunda 'kararlı bir saldırı' başlatılacağını ifade etmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak ise Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek amacıyla, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.