https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/biden-turkiye-misir-ve-katar-ile-gazzede-ateskes-icin-calisacagiz-1090861856.html

Biden: Türkiye, Mısır ve Katar ile Gazze'de ateşkes için çalışacağız

Biden: Türkiye, Mısır ve Katar ile Gazze'de ateşkes için çalışacağız

Sputnik Türkiye

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Gazze'ye yönelik de Türkiye, Mısır ve Katar ateşkes için çalışacaklarını... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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gazze şeridi

türkiye

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ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını açıklayan Biden "Önümüzdeki günlerde ABD, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-kabinesi-lubnan-ile-ateskesi-onayladi-1090859106.html

mısır

katar

gazze

gazze şeridi

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joe biden, ortadoğu, abd, mısır, katar, gazze, gazze şeridi, türkiye