https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/biden-turkiye-misir-ve-katar-ile-gazzede-ateskes-icin-calisacagiz-1090861856.html
Biden: Türkiye, Mısır ve Katar ile Gazze'de ateşkes için çalışacağız
Biden: Türkiye, Mısır ve Katar ile Gazze'de ateşkes için çalışacağız
Sputnik Türkiye
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Gazze'ye yönelik de Türkiye, Mısır ve Katar ateşkes için çalışacaklarını... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T00:09+0300
2024-11-27T00:09+0300
2024-11-27T00:16+0300
dünya
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ortadoğu
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katar
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ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını açıklayan Biden "Önümüzdeki günlerde ABD, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-kabinesi-lubnan-ile-ateskesi-onayladi-1090859106.html
mısır
katar
gazze
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joe biden, ortadoğu, abd, mısır, katar, gazze, gazze şeridi, türkiye
joe biden, ortadoğu, abd, mısır, katar, gazze, gazze şeridi, türkiye
Biden: Türkiye, Mısır ve Katar ile Gazze'de ateşkes için çalışacağız
00:09 27.11.2024 (güncellendi: 00:16 27.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Gazze'ye yönelik de Türkiye, Mısır ve Katar ateşkes için çalışacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini söyledi.
Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını açıklayan Biden "Önümüzdeki günlerde ABD, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" dedi.