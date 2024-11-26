https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tffde-kritik-toplanti-sona-erdi-ibrahim-haciosmanoglu-karari-1090846766.html
TFF'deki toplantı sona erdi: İbrahim Hacıosmanoğlu kararı
TFF'deki toplantı sona erdi: İbrahim Hacıosmanoğlu kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, hakkında istifa edeceği söylentileri çıkan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek kararı... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T15:55+0300
2024-11-26T15:55+0300
2024-11-26T16:43+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
istifa
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, istifa söylentilerinin ardından ilk kez toplandı. Üyeler, olağan yönetim kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında olduklarını ifade ederek destek çıktı.Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği iddia edilmiştiPazar günü TFF'nin resmi sitesinden istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ibrahim-haciosmanoglundan-yabanci-hakem-ve-mhk-aciklamasi-vardaki-hatalari-kabul-etmiyorum-1090383766.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, istifa
türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, istifa
TFF'deki toplantı sona erdi: İbrahim Hacıosmanoğlu kararı
15:55 26.11.2024 (güncellendi: 16:43 26.11.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, hakkında istifa edeceği söylentileri çıkan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek kararı çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, istifa söylentilerinin ardından ilk kez toplandı. Üyeler, olağan yönetim kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında olduklarını ifade ederek destek çıktı.
Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği iddia edilmişti
Pazar günü TFF'nin resmi sitesinden istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.