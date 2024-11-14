https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ibrahim-haciosmanoglundan-yabanci-hakem-ve-mhk-aciklamasi-vardaki-hatalari-kabul-etmiyorum-1090383766.html

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem ve MHK açıklaması: 'VAR'daki hataları kabul etmiyorum'

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem ve MHK açıklaması: 'VAR'daki hataları kabul etmiyorum'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ve yabancı hakem konularına değindi ve "MHK'nin ihalesini tamamen Kulüpler Birliğine vermeye de... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T12:23+0300

2024-11-14T12:23+0300

2024-11-14T12:23+0300

spor

ibrahim hacıosmanoğlu

hasan arat

beşiktaş

hakem

var

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile görüştü.MHK'nın yapısı değişiyorMHK'nin yapısı üzerine Kulüpler Birliği ile çalıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Geçen sene de bu konuda çalışmışlardı. Ortak bir şirket adında profesyonelleşip hem Kulüpler Birliğinin hem de federasyonun koyduğu üyelerle MHK'yi profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışma var. Kulüpler Birliği ile MHK çalışıyor. Önümüzdeki hafta bu konuda bir netice ortaya çıkar." diye konuştu.'MHK'nin ihalesini tamamen Kulüpler Birliğine vermeye de hazırız'Hataların düzelmesi için özveriyle çalıştıklarını aktaran Hacıosmanoğlu, "Bugün sayın başkanımıza da söyledim. Evet, federasyonlar elinde MHK'yi bir güç olarak tutabilir. Herkes ister güç kendi elinde olsun. Manipülasyon aklında varsa kafasının arkasında hesaplar varsa 'MHK elimde dursun.' diye düşünür tabii. 'Orada istediğim gibi yönlendireyim.' diye düşüncesi olabilir. Geçmişte de bunun örneklerini yaşadık. Hep bundan muzdariptik. Avrupa'da örnekleri var. Belki MHK'nin ihalesini tamamen Kulüpler Birliğine vermeye de hazırız. Bizim özverimize, samimiyetimize inananlar var, inanmayanlar var. Onlar daha samimi şekilde bunu yönetebileceklerine inanıyorlarsa biz de zaten o yetkiyi Kulüpler Birliğine devretmeye hazırız. Bizim 'Güç elimizde olsun.' diye bir düşüncemiz yok. İlerleyen günlerde onun da neticesini alırız." yorumunu yaptı.'VAR'daki hataları kabul etmiyorum diye söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım'Türk futbolunun sorunlarının belli olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/futbolda-yeni-donem-basliyor-fifadan-son-teknoloji-futbol-video-destegi-fvs-nedir-nasil-isleyecek-1090377701.html

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