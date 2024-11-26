https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/scholz-rusyayla-ukrayna-konusundaki-temaslari-surdurme-niyetindeyim-1090840838.html

Scholz: Rusya'yla Ukrayna konusundaki temasları sürdürme niyetindeyim

Scholz: Rusya'yla Ukrayna konusundaki temasları sürdürme niyetindeyim

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin'le bu ay ortasında 2 yıl aradan sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna meselesini Moskova'yla ele almayı sürdüreceğini... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T14:04+0300

2024-11-26T14:04+0300

2024-11-26T14:04+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'yla Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin temasları sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.Alman ZDF televizyonuna demeç veren Scholz'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzun süre sonra yaptığı telefon konuşmasının seçim çalışması olup olmadığı soruldu.Almanya vatandaşlarının bu konuya daha ciddi yaklaştığını düşündüğünü söyleyen Scholz, "Onlara göre bu konuda çalışmam gerekiyor ve bunu yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.Putin'i arayarak sorumluluk bilinci ve önem taşıyan bir adım attığını kaydeden Scholz, "2022 sonuna kadar onunla telefonda defalarca konuştum. Bunlar asla memnuniyet verici konuşmalar olmadı. Yine bu sefer de çok hoş bir görüşme değildi. Ancak konuşmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.15 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı.Kremlin'den yapılan açıklamada, "Alman tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi gerçekleşti” cümlesi yer almıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz'un Ukrayna'daki durumla ilgili 'ayrıntılı ve samimi' görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html

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almanya, olaf scholz, rusya, vladimir putin, ukrayna