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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/scholz-rusyayla-ukrayna-konusundaki-temaslari-surdurme-niyetindeyim-1090840838.html
Scholz: Rusya'yla Ukrayna konusundaki temasları sürdürme niyetindeyim
Scholz: Rusya'yla Ukrayna konusundaki temasları sürdürme niyetindeyim
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'le bu ay ortasında 2 yıl aradan sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna meselesini Moskova'yla ele almayı sürdüreceğini... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T14:04+0300
2024-11-26T14:04+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
rusya
vladimir putin
ukrayna
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'yla Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin temasları sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.Alman ZDF televizyonuna demeç veren Scholz'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzun süre sonra yaptığı telefon konuşmasının seçim çalışması olup olmadığı soruldu.Almanya vatandaşlarının bu konuya daha ciddi yaklaştığını düşündüğünü söyleyen Scholz, "Onlara göre bu konuda çalışmam gerekiyor ve bunu yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.Putin'i arayarak sorumluluk bilinci ve önem taşıyan bir adım attığını kaydeden Scholz, "2022 sonuna kadar onunla telefonda defalarca konuştum. Bunlar asla memnuniyet verici konuşmalar olmadı. Yine bu sefer de çok hoş bir görüşme değildi. Ancak konuşmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.15 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı.Kremlin'den yapılan açıklamada, "Alman tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi gerçekleşti” cümlesi yer almıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz'un Ukrayna'daki durumla ilgili 'ayrıntılı ve samimi' görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html
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almanya, olaf scholz, rusya, vladimir putin, ukrayna

Scholz: Rusya'yla Ukrayna konusundaki temasları sürdürme niyetindeyim

14:04 26.11.2024
© Sputnik / Алексей ВитвицкийAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Rus lider Putin'le bu ay ortasında 2 yıl aradan sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna meselesini Moskova'yla ele almayı sürdüreceğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'yla Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin temasları sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

Alman ZDF televizyonuna demeç veren Scholz'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le uzun süre sonra yaptığı telefon konuşmasının seçim çalışması olup olmadığı soruldu.

Almanya vatandaşlarının bu konuya daha ciddi yaklaştığını düşündüğünü söyleyen Scholz, "Onlara göre bu konuda çalışmam gerekiyor ve bunu yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.

Putin'i arayarak sorumluluk bilinci ve önem taşıyan bir adım attığını kaydeden Scholz, "2022 sonuna kadar onunla telefonda defalarca konuştum. Bunlar asla memnuniyet verici konuşmalar olmadı. Yine bu sefer de çok hoş bir görüşme değildi. Ancak konuşmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

15 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Alman tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi gerçekleşti” cümlesi yer almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz'un Ukrayna'daki durumla ilgili 'ayrıntılı ve samimi' görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.
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