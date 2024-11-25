https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/1090811717.html

CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?

CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Ceyhun Bozkurt’la Yol Arkadaşı programında bugün, Türkiye’de yapılan yatırımlara yönelik engeller, Rusya’da geleneksel aile değerlerine karşı propaganda... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T19:05+0300

2024-11-25T19:05+0300

2024-11-26T10:32+0300

ceyhun bozkurt'la bölgenin kalbi

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

ceyhun bozkurt

hasan erel

vladimir putin

namık tan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090827412_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_62c62d2a8f2f6265d5a523cbb99c630c.png

Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Sputnik Türkiye Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi

Ceyhun Bozkurt’la Yol Arkadaşı programında bugün, Türkiye’de yapılan yatırımlara yönelik engeller, Rusya’da geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasa, MOSSAD, Şinbet elemanları dahil olmak üzere 35 bin İsrail ajanının isminin internete sızdığı iddiası ve savaşların internet üzerindeki olası etkisi konuşuldu.Ayrıca Ceyhun Bozkurt ve gazeteci Hasan Erel, CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan Tan, "Bakınız bugün Mavi Vatan’dan ne dışişleri bakanı ne cumhurbaşkanı söz ediyor. Zira Yunanistan’la Ege’de bahar yaşanıyor. Bu fena mı? Kötü mü? Asla. Biz kabul etmesek de Avrupa Birliği’nin yolu Kıbrıs’tan geçiyor. Çözüme yönelik BM parametreleri özetle iki toplumlu, iki bölgeli ama yeni bir federasyon öngörüyor. Bizim bunu tek taraflı çöpe atmamız ikna edici olmuyor" demişti. Tan'ın açıklamalarını değerlendiren Erel şu ifadeleri kullandı:Namık Tan'ın İsrail ve ABD büyükelçiliği yaptığını, Tan'ın eski ABD Başkanı Barack Obama ile ofisinde fotoğrafının bulunduğunu ve İsrail ile arasının iyi olduğunu söyleyen Erel, benzer pek çok figürün CHP'de üst düzey görevlerde bulunduğunu belirtti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'yi ziyarete geldiğini, NATO yetkilisi Bob Bauer'in, Rusya'ya yönelik önleyici saldırıların sinyalini verdiğini hatırlatan Erel, Rusya'nın yeni nesil kıtalararası balistik hipersonik füze denemesine vurgu yaptı. Tan'ın açıklamasını bu dünya şartları altında gerçekleştirmesinin 'zamansız' olduğunu söyleyen Erel şu ifadeleri kullandı:Rutte'nin ziyaret sırasında, Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olduğunu söylediğini hatırlatan Erel, NATO'nun Rusya ile savaşa hazırlandığını vurguladı. Böyle bir durumda Polonya'da açılan NATO üssünün Rusya'nın ilk hedefi olabileceğini söyleyen Erel, şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, hasan erel, vladimir putin, namık tan