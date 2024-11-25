CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
19:05 25.11.2024 (güncellendi: 10:32 26.11.2024)
Abone ol
Ceyhun Bozkurt’la Yol Arkadaşı programında bugün, Türkiye’de yapılan yatırımlara yönelik engeller, Rusya’da geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasa, MOSSAD, Şinbet elemanları dahil olmak üzere 35 bin İsrail ajanının isminin internete sızdığı iddiası ve savaşların internet üzerindeki olası etkisi konuşuldu.
Ceyhun Bozkurt’la Yol Arkadaşı programında bugün, Türkiye’de yapılan yatırımlara yönelik engeller, Rusya’da geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasa, MOSSAD, Şinbet elemanları dahil olmak üzere 35 bin İsrail ajanının isminin internete sızdığı iddiası ve savaşların internet üzerindeki olası etkisi konuşuldu.
Ayrıca Ceyhun Bozkurt ve gazeteci Hasan Erel, CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan Tan, "Bakınız bugün Mavi Vatan’dan ne dışişleri bakanı ne cumhurbaşkanı söz ediyor. Zira Yunanistan’la Ege’de bahar yaşanıyor. Bu fena mı? Kötü mü? Asla. Biz kabul etmesek de Avrupa Birliği’nin yolu Kıbrıs’tan geçiyor. Çözüme yönelik BM parametreleri özetle iki toplumlu, iki bölgeli ama yeni bir federasyon öngörüyor. Bizim bunu tek taraflı çöpe atmamız ikna edici olmuyor" demişti. Tan'ın açıklamalarını değerlendiren Erel şu ifadeleri kullandı:
'Namık Tan, özetle NATO ve Batı ne isterse verin diyor. Namık Tan, çıtayı yükseltti. Mavi Vatan'a 'masal' diyerek ona açıktan saldırdı. Hem de hiç gündemde olmayan bir mevzuda, AK Parti'nin Doğu Akdeniz'den çekilmesini CHP eleştirdiği sırada bunu söyledi. Oksimoron bir durum. CHP Mavi Vatan'ı savunurken CHP'nin Dışişleri konusunda yetkili sözcüsü Mavi Vatan'a masal dedi. Zaten Mavi Vatan masalsa Kıbrıs da hikayedir'
Namık Tan'ın İsrail ve ABD büyükelçiliği yaptığını, Tan'ın eski ABD Başkanı Barack Obama ile ofisinde fotoğrafının bulunduğunu ve İsrail ile arasının iyi olduğunu söyleyen Erel, benzer pek çok figürün CHP'de üst düzey görevlerde bulunduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'yi ziyarete geldiğini, NATO yetkilisi Bob Bauer'in, Rusya'ya yönelik önleyici saldırıların sinyalini verdiğini hatırlatan Erel, Rusya'nın yeni nesil kıtalararası balistik hipersonik füze denemesine vurgu yaptı. Tan'ın açıklamasını bu dünya şartları altında gerçekleştirmesinin 'zamansız' olduğunu söyleyen Erel şu ifadeleri kullandı:
'Emekli Amiral Cem Gürdeniz çok güzel bir cevap verdi. Bence mandacılık nasıl bir şey diye sorulursa, Namık Tan'ın sözlerine bakın demek yeterli bir cevap olabilir. Bugün bu şartlar altında böyle bir taviz sürecini bir dış politika olayı olarak tanıtabilmek ayrı bir cüret veya beceri eseridir'
Rutte'nin ziyaret sırasında, Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olduğunu söylediğini hatırlatan Erel, NATO'nun Rusya ile savaşa hazırlandığını vurguladı. Böyle bir durumda Polonya'da açılan NATO üssünün Rusya'nın ilk hedefi olabileceğini söyleyen Erel, şu ifadeleri kullandı:
'Bugün hepimizin Putin'e teşekkür etmesi lazım. Bir Amerikalı, Nobel Barış ödülüne Putin'e aday göstermiş, çünkü bu kadar baskı ve saldırı altındayken, 6 bine yakın başlıklarını kullanmaması irade eseri. Nükleer bir güce saldırıp sonucunu düşünmüyorlar'