Kreşe dokunan yanar

'Türk vatandaşıysanız ve herhangi bir geliriniz yoksa, devlet 'başına bir şey gelirse ben sana bakacağım ama sen bana her ay parayı öde' diyor. Bu eskiden zorunlu değildi fakat artık zorunlu tuttular. Miktarı devlet her ay peşin alıyor. Mantıklı değil. Yararlanmadığınız bir sağlık hizmeti için zorunlu tutuyorsunuz. Aslında kimsenin borcu affedilmiyor. 1 Ocak 2015 öncesi borçlar affediliyor. Zaten Borçlar Kanunu'na göre 10 yıllık bir zaman aşımı vardır. Yani biri zaten dava açsa bile 2015 gerisindeki borçları alamaz'