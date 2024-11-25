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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
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Kreşe dokunan yanar
Kreşe dokunan yanar
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen oldu. Programda genel sağlık... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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genel sağlık sigortası
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Kreşe dokunan yanar
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen olacak. Programda genel sağlık sigortasında borçların silinmesi, belediye kreşlerinin kapatılacağına yönelik iddialar, Ankara'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'ndeki işçi direnişi ve bebek katili Yenidoğan Çetesi davasında gelinen son durum konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen oldu. Programda genel sağlık sigortasında borçların silinmesi, belediye kreşlerinin kapatılacağına yönelik iddialar, Ankara'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'ndeki işçi direnişi ve bebek katili Yenidoğan Çetesi davasında gelinen son durum konuşuldu.'Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor'Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen tebliğle belediyelerin kreş açmasının yasaklandığı iddia edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı iddiayı yalanlamıştı. Konu hakkında açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel şunları söyledi:Adıgüzel, hükümetin yapması gerekenleri belediyelerin yaptıklarını, kreşlerin kadınların iş hayatına girmesi için kritik olduğunu, hükümetin yalnızca çocukları değil kadınların iş hayatına girmesini de engellemeye çalıştığını söyledi. Adıgüzel şu ifadeleri kullandı:Kadına Şiddetle Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Adıgüzel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini hatırlatarak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Genel sağlık sigortası borçları siliniyor mu400 bin kişinin genel sağlık sigortası borcunun silineceğine yönelik düzenlemeyi, sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, Yol Arkadaşı'nda değerlendirdi. Elmen şu ifadeleri kullandı:
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аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa hoş, mustafa adıgüzel, genel sağlık sigortası
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa hoş, mustafa adıgüzel, genel sağlık sigortası

Kreşe dokunan yanar

17:33 25.11.2024 (güncellendi: 10:17 26.11.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen oldu. Programda genel sağlık sigortasında borçların silinmesi, belediye kreşlerinin kapatılacağı iddiaları, Ankara'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'ndeki işçi direnişi ve Yenidoğan Çetesi davasında gelinen nokta konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen oldu. Programda genel sağlık sigortasında borçların silinmesi, belediye kreşlerinin kapatılacağına yönelik iddialar, Ankara'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'ndeki işçi direnişi ve bebek katili Yenidoğan Çetesi davasında gelinen son durum konuşuldu.

'Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen tebliğle belediyelerin kreş açmasının yasaklandığı iddia edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı iddiayı yalanlamıştı. Konu hakkında açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel şunları söyledi:
'Milli Eğitim Bakanı açık açık yalan konuşuyor. Yüzüne de söyledim. Siz bir karşı devrimsiniz, Cumhuriyet'e meydan okuyorsunuz dedim. Kamuoyunu manipüle ediyor. Belediyelerimize kreş açamazsınız, var olanları da kapatın diyor. Sonra büyük bir tepki ile karşılaşınca kreş demedim anaokulu dedim diyor, halbuki yazıda kreş yazıyor. Daha komik olan, Murat Kurum AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olduğunda, kreş açmayı vadetmişti. Şu anda İmamoğlu'nun yaptığı şeyi vadetmişti. Şimdi de tutuyorsunuz, bu kreşleri açamazsınız diye mevzuat yayınlayıp her şey ortaya dökülünce etrafı suçlamaya çalışıyorsunuz'
Adıgüzel, hükümetin yapması gerekenleri belediyelerin yaptıklarını, kreşlerin kadınların iş hayatına girmesi için kritik olduğunu, hükümetin yalnızca çocukları değil kadınların iş hayatına girmesini de engellemeye çalıştığını söyledi. Adıgüzel şu ifadeleri kullandı:

'Kadınların çalışma hayatında ve sosyal hayatında iktidara göre yer yok. İktidara göre kadınlar evde oturmalı. Zaten Yusuf Tekin, şu anda gericiliğin sembolü. AK Partilileri bile rahatsız ediyor. Geçtiğimiz günlerde okullarda temizlik personeli olmadığı için temizlik sıkıntısı oldu ve belediyelerimiz bu alana destek verebileceklerini söylediler. Ankara Belediyesi 300'ün üzerindeki talebin belli bir kısmını karşıladıktan sonra okullar, Milli Eğitim Bakanı'nın müdahalesiyle taleplerini geri çekmeye başladı. İktidarın giremediği alanları belediyelerimiz dolduruyor, iktidar engel oluyor. Kreşlerdeki ve yurtlardaki durum da buna benzer bir durum. Yakında yurtları kapatın diyecekler çünkü biz belediyeler olarak yurt açarak çocuklarımızın tarikatların, cemaatlerin eline düşmesini engelliyoruz'

Kadına Şiddetle Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Adıgüzel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini hatırlatarak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
'Kadın yasayla korunur diyorlar. Hangi yasa? 6284 sayılı yasa. Benim ilim Ordu'da, 6284 sayılı kanun kadının korunması için kullanılmadı, kadına karşı kullanıldı. Çaybaşı ilçesinde bulunan çöp sahasına köydeki kadınlar karşı çıkarak eylem yaptı. O çöp merkezini işleten erkekler, o kadınlar hakkında uzaklaştırma talep ettiler. 6284 sayılı kanun kullanılarak mahkeme, kadınları uzaklaştırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadınların korunması için çıkarılan bir kanun kadınlara karşı kullanıldı. Bundan tutuklanan kadınlar oldu. Bunun yüzlerce örneği var. Kadın özgür olmasın, kadınlar çalışırken çocuklarına bakacak bir yer olmasın, kadın çalışamasın ve sosyal hayata giremesin diye kreşlerin üzerine gidiyorlar'

Genel sağlık sigortası borçları siliniyor mu

400 bin kişinin genel sağlık sigortası borcunun silineceğine yönelik düzenlemeyi, sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, Yol Arkadaşı'nda değerlendirdi. Elmen şu ifadeleri kullandı:

'Türk vatandaşıysanız ve herhangi bir geliriniz yoksa, devlet 'başına bir şey gelirse ben sana bakacağım ama sen bana her ay parayı öde' diyor. Bu eskiden zorunlu değildi fakat artık zorunlu tuttular. Miktarı devlet her ay peşin alıyor. Mantıklı değil. Yararlanmadığınız bir sağlık hizmeti için zorunlu tutuyorsunuz. Aslında kimsenin borcu affedilmiyor. 1 Ocak 2015 öncesi borçlar affediliyor. Zaten Borçlar Kanunu'na göre 10 yıllık bir zaman aşımı vardır. Yani biri zaten dava açsa bile 2015 gerisindeki borçları alamaz'

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