ABD, Ukrayna'ya SSCB'den kalma nükleer silahları vermeyi tartışıyor: Medvedev'den uyarı geldi

New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.



NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.



Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Washington'un bunu ciddi şekilde tartıştığını belirterek "İnsanlığın önemli bir bölümünü yanına alarak bu dünyadan zarif bir şekilde göçmeye karar veren çılgın bunak Biden hakkındaki üzücü şakam, korkutucu bir gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Nükleer silahları, en büyük nükleer güçle savaşan bir ülkeye mi transfer edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.



Bu fikrin son derece saçma olduğunu vurgulayarak "Kiev rejimine nükleer silah verme tehdidi, Rusya'yla nükleer çatışmaya hazırlık olarak görülebilir" diyen Medvedev, bu silahların fiilen verilmesinin ise yeni nükleer doktrinde öngörülen Rusya'ya saldırı eylemine eşit olacağının altını çizdi.



Medvedev, açıklamasının sonunda "Sonuçları aşikar" diyerek ABD'ye bu konuda bir uyarı mesajı gönderdi.