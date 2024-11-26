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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html
ABD, Ukrayna'ya SSCB'den kalma nükleer silahları vermeyi tartışıyor: Medvedev'den uyarı geldi
ABD, Ukrayna'ya SSCB'den kalma nükleer silahları vermeyi tartışıyor: Medvedev'den uyarı geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'de Kiev'e nükleer silah verme olasılığının tartışıldığına dikkat çekerek bu adımın sonuçları konusunda... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:34+0300
2024-11-26T12:34+0300
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New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu. Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Washington'un bunu ciddi şekilde tartıştığını belirterek "İnsanlığın önemli bir bölümünü yanına alarak bu dünyadan zarif bir şekilde göçmeye karar veren çılgın bunak Biden hakkındaki üzücü şakam, korkutucu bir gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Nükleer silahları, en büyük nükleer güçle savaşan bir ülkeye mi transfer edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.Bu fikrin son derece saçma olduğunu vurgulayarak "Kiev rejimine nükleer silah verme tehdidi, Rusya'yla nükleer çatışmaya hazırlık olarak görülebilir" diyen Medvedev, bu silahların fiilen verilmesinin ise yeni nükleer doktrinde öngörülen Rusya'ya saldırı eylemine eşit olacağının altını çizdi.Medvedev, açıklamasının sonunda "Sonuçları aşikar" diyerek ABD'ye bu konuda bir uyarı mesajı gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/natonun-rusyaya-yonelik-onleyici-saldiri-planina-lavrovdan-tepki-1090831686.html
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abd, rusya, ukrayna, sscb, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, nükleer doktrin
abd, rusya, ukrayna, sscb, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, nükleer doktrin

ABD, Ukrayna'ya SSCB'den kalma nükleer silahları vermeyi tartışıyor: Medvedev'den uyarı geldi

12:34 26.11.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'de Kiev'e nükleer silah verme olasılığının tartışıldığına dikkat çekerek bu adımın sonuçları konusunda uyardı.
New York Times (NYT) gazetesi, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazdı.

NYT'nin haberinde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunuldu.

Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Washington'un bunu ciddi şekilde tartıştığını belirterek "İnsanlığın önemli bir bölümünü yanına alarak bu dünyadan zarif bir şekilde göçmeye karar veren çılgın bunak Biden hakkındaki üzücü şakam, korkutucu bir gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Nükleer silahları, en büyük nükleer güçle savaşan bir ülkeye mi transfer edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Bu fikrin son derece saçma olduğunu vurgulayarak "Kiev rejimine nükleer silah verme tehdidi, Rusya'yla nükleer çatışmaya hazırlık olarak görülebilir" diyen Medvedev, bu silahların fiilen verilmesinin ise yeni nükleer doktrinde öngörülen Rusya'ya saldırı eylemine eşit olacağının altını çizdi.

Medvedev, açıklamasının sonunda "Sonuçları aşikar" diyerek ABD'ye bu konuda bir uyarı mesajı gönderdi.
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