https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/canan-karatay-zehir-dolu-dunyaya-karsi-81-yillik-panzehir-mucadelesini-anlatti-genc-ve-saglikli-1090838163.html

Canan Karatay 'zehir dolu dünyaya' karşı 81 yıllık panzehir mücadelesini anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?

Canan Karatay 'zehir dolu dünyaya' karşı 81 yıllık panzehir mücadelesini anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?

Sputnik Türkiye

Sadece sağlıklı yaşamın sırlarını değil, aynı zamanda çocukluk anıları ve mücadele dolu hikayesini de paylaştığı yeni kitabı 'Panzehir' ile gündeme gelen Prof... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:51+0300

2024-11-26T16:51+0300

2024-11-26T17:07+0300

görüş

canan karatay

sağlık

dubai çikolatası

sağlığa zararlı

zararlı içerik

hastane

özel hastane

uzman

uzman doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090852235_0:242:943:772_1920x0_80_0_0_cb85a6b479082b4ab3b7608eebcf4eb2.jpg

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam üzerine cesur ve yenilikçi görüşleriyle tanınan bir isim. Pek çok kitabıyla, sağlık sorunlarına karşı doğal çözümler sunarak okuyuculara doğal yöntemlerle yeni bir kurtuluş yolu göstermeyi amaçlaması ile ön plana çıkıyor. Birçok insan için bir rehber niteliği taşıyan Karatay, son kitabı 'Panzehir' ile ise bambaşka bir 'Canan Efendigil Karatay' olduğunu anlattı. Çocukluğunu, ilk anılarını, acılarını, sevdiklerini, mücadelelerini ve kayıplarını okurlarıyla paylaşan Karatay, hayatının bilinmeyenlerini anlatırken tabii ki sağlıklı yaşamın formüllerini vermeyi de unutmadı. Peki, Canan Karatay'ı aslında ne kadar tanıyoruz? 'Gerçekten' o kim? Kendi diyetlerine uyuyor mu? Gençlerin onun için yaptığı paylaşımları takip ediyor mu? Aynı yaşta olduğu Nebahat Çehre'yi mi yoksa kendisini mi seçerdi? Bilinmeyen yönleri ve yepyeni sağlık tavsiyeleri ile Canan Karatay Sputnik'in konuğu oldu.Gençlere seslendi: Canan Karatay aslında kim?X ve Z kuşağına kendini tanıtma fırsatı olsaydı nasıl bir konuşma yapacağına dair soruya Karatay, "81 yaşındayım. Hala ayaklarımın üstündeyim. Çalışıyorum. Dincim. Hamdolsun hiçbir hastalığım yok. Hiçbir ilaç almıyorum. Tabii öyle deyince şaşırıyorlar. Çünkü yaşlılık bir hastalıkmış gibi gösteriliyor halka maalesef. Halbuki her yaşın bir güzelliği var. Mutluyum da, 45 yıllık bir evliliğim var. Eşimle beraber ‘yaşlılar evi’ dediğimiz evimizde oturuyoruz" ifadelerini kullandı.'Keşke bu açıklamayı hiç yapmasaydım dediğiniz oldu mu?'Küçük çocukların devamlı hasta olmasının sebebi budur' dedi: Toplumun en çok hangi zehirden arınması gerekiyor?Deterjan yerine ne kullanmalı?Karatay daha önce verdiği tarifte şunları söylemişti:'Zehir bombardımanının altındayız'Her şeyin doğalına vurgu yapan Karatay: 'İnsanları panik haline sokup yönetiyorlar'Gençlerin en büyük sıkıntılarından birinin de yorgun uyuyup yorgun kalkması olduğuna değinen Karatay, çoğu hastalığın ilacının aslında mutfağımızda bulunduğuna dikkat çekerek, "Ben 1943 doğumluyum. 40'larda ve 50'lerde biz hep doğal beslendik. Her şey doğaldı. Hiçbir şeyde katkı yoktu. Yabancı madde yoktu. Endüstri gıdalara daha hakim olmamıştı. İhtiyacımız olduğu kadar doğal olarak üretiliyordu. Biz onları tüketiyorduk. Ama 1950'lerden sonra emperyalizm devreye girdi. Önce tereyağı ve zeytinyağı yasaklandı ki bunlar doğal olduğu sürece temel gıdalar. Zamanında bunun şarkısı bile yapıldı, 'Zeytinyağlı yiyemem aman' diye. Onun şarkısı bile ürettirildi. Gazlı şekerli içecekler piyasaya sürüldü. İşte bütün çocuklar onlarla zehirleniyor. Burada endüstrinin yaptığı propaganda da çok önemli. İnsanlar panik haline getiriliyor. Panikleştirip insanları yönetiyorlar" dedi ve ekledi:'En çok gençler zehirleniyor' diyerek uyardı: 'Şu takviyeyi alayım toparlarım' derseniz öyle bir şey yok'Nebahat Çehre ile kıyaslandığı 'meşhur' paylaşım için konuşan Karatay: 'Türkiye güzeli olmuş bir insanla beni niye kıyas ediyorlar ki?'İnternette gençlerin kendisiyle ilgili yaptığı esprileri ve capsleri gördüğünü ve izlediğini aktaran Karatay, kendisinin Nebahat Çehre ile kıyaslandığı 'meşhur' capse dair de açıklama yaptı; "Nebahat Çehre ile aşağı yukarı aynı yaş grubundayız. Ama o Türkiye güzeli. Türkiye güzeli olmuş bir insanla beni niye kıyas ediyorlar ki? Böyle bir şey var mı?" diyerek güldü ve şunları söyledi:'Gençler capslerimi yapıyor, çok üretici olduklarını görüyor ve mutlu oluyorum; zaten ben onların sağlığı için uğraşıyorum'Pek çok takipçisi ve seveni olması ile alakalı da konuşan Karatay, kendi Youtube hesabında haftada 3 kere video yayınlandığını ve 41 milyon kişinin en az kendisini izlediğini söyledi. "Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada izleniyor. O kanal 77 dile çevrilmiş" dedi.Ailesiyle birlikte kendi diyetine uymadığı bir hiç oldu mu?'İnsanlara zarar verenlerle mücadele ettiğim için 3 hastaneden, 1 üniversiteden kovuldum; 111 tane davam var ama hiç önemli değil'Panzehir kitabı için de konuşan ve yaşadığı zorlukları anlatan Karatay, "Ben çünkü 63 yıllık hekimim. Çocukluğumdan beri yani 1961'den beri bu işle uğraşıyorum. 'Önce zarar verme' mottosuyla hareket ediyorum. Ve zarar verenlerle mücadele ettiğim için 3 hastaneden kovuldum. Bir üniversiteden kovuldum. Hiç önemli değil. 111 tane de davam var. Suçlanmalarım var. Bu da bir şey değil. Çünkü 'Önce zarar verme' diye uğraştığım için suçlanıyorum. Başka bir şey için değil" sözlerini kullandı.Uzman isimden dikkat çeken uyarı: 'Hiçbir metabolik bozukluk ilaçla düzelmez, daha beter metabolizmayı bozar'Son olarak da yine okurlarına uyarısını yapmadan geçmeyen Karatay şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

canan karatay, canan karatay kaç yaşında, canan karatay hangi hastanede, canan karatay panzehir, canan karatay panzehir kitabı, canan karatay panzehir pdf, sağlıklı yaşam, doğal beslenme, panzehir kitabı, canan karatay yeni kitap, canan karatay diyeti, sağlıklı yaşam önerileri, doğal yaşam ipuçları, endüstriyel gıdaların zararları, kimyasallardan korunma, doğal güzellik yöntemleri, deterjanların zararları, sağlıklı çocuk beslenmesi, sağlıklı yaşam nasıl olur, canan karatay diyet önerileri nelerdir, işlenmiş gıdalar zararlı mı, bağışıklık sistemi güçlendirme, hastalıklara doğal çözümler, ilaçlardan kurtulmak, sağlıklı yaşam önerileri, canan karatay röportaj, canan karatay kitap tavsiyesi, doğal yaşam ve sağlık, bağışıklık sistemi güçlendirme yöntemleri, işlenmiş gıdaların zararları, sağlıklı beslenme tüyoları, canan karatay diyet önerileri, sağlıklı yaşam kitapları, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir, doğaya dönüş, canan karatay sağlık tavsiyeleri, canan karatay nebahat çehre