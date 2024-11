Canan Karatay 'zehir dolu dünyaya' karşı 81 yıllık panzehir mücadelesini anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?

"Biz çocukluktan beri böyleyiz. Motivasyonum insanları sevmek, doğayı sevmek, güneşi, Ay'ı sevmek, yıldızları ve ağaçları sevmek. Bunlar çok önemli şeyler. Her türlü yaratık bu dünyaya gelmiş, her birinin bir görevi var. Her birinin bir işlevi var. Bunları incelemek işte benim motivasyonum. Bir de tabii bu gereksiz hastalıkları gördükçe... Gerçi hastalık da değil bunlar. Ama bunlara 'hastalık' damgası vurulduğu için, insanlara 'panik yaptırıldığı' için, bunların hakikaten hastalık olmadığını ve sebeplerinin ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. MÖ. 5 yüzyılda Hipokrat'ın çok önemli bir sözü var. Hipokrat diyor ki 'Önce zarar verme'. Yani doğaya da, hayvanlara da, insanlara da 'önce zarar verme'. İşte benim motivasyonum o. En azından mümkün olduğu kadar az zararlı şeylerle çevrili olmalıyız, zaten bir zehir bombardımanının altındayız. Sularımız öyle, balıklar ölüyor. Marmara Deniz'de müsilajlar oluyor. Neden müsilaj oluyor? Neden müsilaj oluyor? Deterjanlardan, o kimyasallardan, inorganik zehirlerin organik olan, biyolojik olan ortama girmesin dolayı oluyor. Bu tabii ki minimalize edilebilir ve ben de tam olarak onu anlatmaya çalışıyorum.