https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html
Canan Karatay'dan 'Kalbi durduruyor' uyarısı: 'Bu takviyeleri sakın almayın'
Canan Karatay'dan 'Kalbi durduruyor' uyarısı: 'Bu takviyeleri sakın almayın'
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Piyasada 'yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklem ağrılarına iyi geliyor' iddialarıyla satılan kolajen takviyeleri, uzmanlara göre yarardan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T10:31+0300
2024-10-14T10:31+0300
2024-10-14T10:31+0300
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Toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyeleri, büyük vaatlerle piyasaya sürülse de sağlık uzmanları bu ürünlerin tehlikelerine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına neden olabilir" diyerek, kolajeni doğal yollardan almanın önemini vurguladı.En doğal kolajen kaynağı: Kelle paçaKaratay, kolajeni doğal yollarla almak isteyenler için kelle paça çorbasını önerdi. Haftada bir tüketilecek kelle paça çorbasının, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yapı taşlarını sağladığını belirtti. Kelle paça sevmeyenler için ise Karatay'ın alternatif önerisi şu şekilde: Uzmanlar: Kolajen takviyeleri sindirim problemleri ve alerji yapabilirBeslenme ve Diyetetik Uzmanı Gazme Çakaloğlu, kolajen takviyelerinin sindirim sorunları, mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüleri ve enfeksiyon risklerini artırabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor.Sağlıklı bir cilt ve güçlü eklemler için kolajen takviyelerine yönelmek yerine, doğal beslenme yöntemleri tercih edilmelidir.
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canan karatay, kalp, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp yetmezliği, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, sağlık, sağlık bakanı, kolajen
canan karatay, kalp, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp yetmezliği, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, sağlık, sağlık bakanı, kolajen
Canan Karatay'dan 'Kalbi durduruyor' uyarısı: 'Bu takviyeleri sakın almayın'
Piyasada 'yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklem ağrılarına iyi geliyor' iddialarıyla satılan kolajen takviyeleri, uzmanlara göre yarardan çok zarar verebilir. Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin kalp krizine yol açabileceği uyarısında bulunurken, sağlıklı kolajen almanın doğal yollarını öneriyor.
Toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyeleri, büyük vaatlerle piyasaya sürülse de sağlık uzmanları bu ürünlerin tehlikelerine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına neden olabilir" diyerek, kolajeni doğal yollardan almanın önemini vurguladı.
En doğal kolajen kaynağı: Kelle paça
Karatay, kolajeni doğal yollarla almak isteyenler için kelle paça çorbasını önerdi. Haftada bir tüketilecek kelle paça çorbasının, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yapı taşlarını sağladığını belirtti. Kelle paça sevmeyenler için ise Karatay'ın alternatif önerisi şu şekilde:
"Limonu sıkın, bir çay kaşığı kristal kaya tuzu ekleyin ve kemik suyuyla karıştırın. Kahvaltıdan önce için."
Uzmanlar: Kolajen takviyeleri sindirim problemleri ve alerji yapabilir
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gazme Çakaloğlu, kolajen takviyelerinin sindirim sorunları, mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüleri ve enfeksiyon risklerini artırabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Sağlıklı bir cilt ve güçlü eklemler için kolajen takviyelerine yönelmek yerine, doğal beslenme yöntemleri tercih edilmelidir.