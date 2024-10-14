https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html

Canan Karatay'dan 'Kalbi durduruyor' uyarısı: 'Bu takviyeleri sakın almayın'

Canan Karatay'dan 'Kalbi durduruyor' uyarısı: 'Bu takviyeleri sakın almayın'

Sputnik Türkiye

Piyasada 'yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklem ağrılarına iyi geliyor' iddialarıyla satılan kolajen takviyeleri, uzmanlara göre yarardan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:31+0300

2024-10-14T10:31+0300

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canan karatay

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Toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyeleri, büyük vaatlerle piyasaya sürülse de sağlık uzmanları bu ürünlerin tehlikelerine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına neden olabilir" diyerek, kolajeni doğal yollardan almanın önemini vurguladı.En doğal kolajen kaynağı: Kelle paçaKaratay, kolajeni doğal yollarla almak isteyenler için kelle paça çorbasını önerdi. Haftada bir tüketilecek kelle paça çorbasının, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yapı taşlarını sağladığını belirtti. Kelle paça sevmeyenler için ise Karatay'ın alternatif önerisi şu şekilde: Uzmanlar: Kolajen takviyeleri sindirim problemleri ve alerji yapabilirBeslenme ve Diyetetik Uzmanı Gazme Çakaloğlu, kolajen takviyelerinin sindirim sorunları, mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüleri ve enfeksiyon risklerini artırabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor.Sağlıklı bir cilt ve güçlü eklemler için kolajen takviyelerine yönelmek yerine, doğal beslenme yöntemleri tercih edilmelidir.

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