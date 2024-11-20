https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turkiye-karadaga-3-1-maglup-oldu-1090581305.html
Türkiye Karadağ'a 3-1 mağlup oldu
Türkiye Karadağ'a 3-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında Türkiye Karadağ ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım deplasmanda 3-1 yenilirken tek golünü Kenan Yıldız 37.dakikada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T00:56+0300
2024-11-20T00:56+0300
2024-11-20T01:01+0300
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uefa uluslar ligi
uefa uluslar b ligi
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UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ Krstovic'in attığı 3 golle Türkiye'yi ilk kez mağlup etti. Milli Takım'ın tek golü ise Kenan Yıldız'dan geldi.A Milli Takım deplasmanda Karadağ takımına 3-1 mağlup oldu. Maçta hat-trick yapan Karadağ oyuncusu Krstovic takımına gruptaki ilk galibiyetini aldırdı. Türkiye, A Ligi'ne yükselme hakkını kaybederken tek golünü Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız kaydetti.Türkiye'nin play off turu rakibi kim oldu?UEFA Uluslar Ligi 4. Grupta 11 puanla 2.sırada yer alan Türkiye play off turuna kaldı. A Milli Takım'ın play off turunda İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan takımlarından birisi ile eşleşeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/milli-mac-gecesi-karadag-turkiye-maci-hangi-kanalda-1090576226.html
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milli takım, karadağ, montenegro, maç, tarihi maç, maç yayını, arda güler, uefa uluslar ligi, uefa uluslar b ligi, fifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Türkiye Karadağ'a 3-1 mağlup oldu
00:56 20.11.2024 (güncellendi: 01:01 20.11.2024)
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında Türkiye Karadağ ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım deplasmanda 3-1 yenilirken tek golünü Kenan Yıldız 37.dakikada kaydetti. Yenilgi sonrası Türkiye A Ligi'ne yükselme hakkını kaybetti.
UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ Krstovic'in attığı 3 golle Türkiye'yi ilk kez mağlup etti. Milli Takım'ın tek golü ise Kenan Yıldız'dan geldi.
A Milli Takım deplasmanda Karadağ takımına 3-1 mağlup oldu. Maçta hat-trick yapan Karadağ oyuncusu Krstovic takımına gruptaki ilk galibiyetini aldırdı. Türkiye, A Ligi'ne yükselme hakkını kaybederken tek golünü Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız kaydetti.
Türkiye'nin play off turu rakibi kim oldu?
UEFA Uluslar Ligi 4. Grupta 11 puanla 2.sırada yer alan Türkiye play off turuna kaldı. A Milli Takım'ın play off turunda İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan takımlarından birisi ile eşleşeceği ifade edildi.