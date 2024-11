https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turkiye-karadaga-3-1-maglup-oldu-1090581305.html

Türkiye Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçında Türkiye Karadağ ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım deplasmanda 3-1 yenilirken tek golünü Kenan Yıldız 37.dakikada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ Krstovic'in attığı 3 golle Türkiye'yi ilk kez mağlup etti. Milli Takım'ın tek golü ise Kenan Yıldız'dan geldi.A Milli Takım deplasmanda Karadağ takımına 3-1 mağlup oldu. Maçta hat-trick yapan Karadağ oyuncusu Krstovic takımına gruptaki ilk galibiyetini aldırdı. Türkiye, A Ligi'ne yükselme hakkını kaybederken tek golünü Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız kaydetti.Türkiye'nin play off turu rakibi kim oldu?UEFA Uluslar Ligi 4. Grupta 11 puanla 2.sırada yer alan Türkiye play off turuna kaldı. A Milli Takım'ın play off turunda İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan takımlarından birisi ile eşleşeceği ifade edildi.

