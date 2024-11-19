https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/milli-mac-gecesi-karadag-turkiye-maci-hangi-kanalda-1090576226.html

Milli maç gecesi: Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Milli maç gecesi: Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Uluslar B Ligi 4'üncü grupta mücadele eden Türkiye bu gece Karadağ takımına konuk olacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TV8 ve EXXEN platformu üzerinden naklen... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

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arda güler

merih demiral

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Süper Lig'e verilen milli arada A Milli Takım Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Uluslar B Ligi 4'üncü grup müsabakasında Türkiye-Karadağ maçı 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TV8 ve EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Türkiye puan durumu nedir?Karadağ ile karşılaşacak Türkiye son maçında Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Uluslar B Ligi 4.Grup'ta 11 puanı bulunan A Milli Takım birinci sırada yer alıyor. Karadağ ise lig maçlarındaki müsabakalarda hiç puan alamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/a-milli-takim-kaptani-hakan-calhanoglu-kotu-haberi-kendi-acikladi-1090537042.html

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