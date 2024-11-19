Milli maç gecesi: Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump koltuğa oturmadan önce Ukrayna’da bir provokasyon deneniyor gibi’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
IŞİD tekrar mı canlandırılacak?
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/milli-mac-gecesi-karadag-turkiye-maci-hangi-kanalda-1090576226.html
Milli maç gecesi: Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?
Milli maç gecesi: Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Uluslar B Ligi 4'üncü grupta mücadele eden Türkiye bu gece Karadağ takımına konuk olacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TV8 ve EXXEN platformu üzerinden naklen... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T20:33+0300
2024-11-19T20:36+0300
spor
türkiye
karadağ
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
arda güler
merih demiral
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a15967e0d3751d05fc65858c3e4fa8.jpg
Süper Lig'e verilen milli arada A Milli Takım Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Uluslar B Ligi 4'üncü grup müsabakasında Türkiye-Karadağ maçı 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TV8 ve EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Türkiye puan durumu nedir?Karadağ ile karşılaşacak Türkiye son maçında Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Uluslar B Ligi 4.Grup'ta 11 puanı bulunan A Milli Takım birinci sırada yer alıyor. Karadağ ise lig maçlarındaki müsabakalarda hiç puan alamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/a-milli-takim-kaptani-hakan-calhanoglu-kotu-haberi-kendi-acikladi-1090537042.html
karadağ
montenegro
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f0d70f36047634d2d39470b73022396.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli maç ne zaman, türkiye maçı saat kaçta, türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, karadağ türkiye maçı hangi kanalda, türkiye karadağ maçı ne zaman nerede, milli maç, türkiye karadağ maçı saat kaçta, türkiye karadağ maçı hangi kanalda, türkiye - karadağ
milli maç ne zaman, türkiye maçı saat kaçta, türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, karadağ türkiye maçı hangi kanalda, türkiye karadağ maçı ne zaman nerede, milli maç, türkiye karadağ maçı saat kaçta, türkiye karadağ maçı hangi kanalda, türkiye - karadağ

Milli maç gecesi: Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

20:33 19.11.2024 (güncellendi: 20:36 19.11.2024)
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA / Serhat Çetinkaya
Abone ol
Uluslar B Ligi 4'üncü grupta mücadele eden Türkiye bu gece Karadağ takımına konuk olacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TV8 ve EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.
Süper Lig'e verilen milli arada A Milli Takım Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Uluslar B Ligi 4'üncü grup müsabakasında Türkiye-Karadağ maçı 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TV8 ve EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

Türkiye puan durumu nedir?

Karadağ ile karşılaşacak Türkiye son maçında Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Uluslar B Ligi 4.Grup'ta 11 puanı bulunan A Milli Takım birinci sırada yer alıyor. Karadağ ise lig maçlarındaki müsabakalarda hiç puan alamadı.
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
SPOR
Karadağ maçı öncesi 'olmayacak iş': A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu kötü haberi duyurdu
07:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала