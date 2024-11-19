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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukraynayi-hesap-vermeye-davet-etmek-icin-caba-gosterecek--1090534308.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek
Sputnik Türkiye
Rusya tarafından Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delillerin Birleşmiş Milletler uluslararası mahkemesine sunulmasının ardından Rusya... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T01:04+0300
2024-11-19T01:04+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
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donbass
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delilleri Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesine sunmasının ardından bir açıklama yaptı.Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Kiev'i hesap verme konusunda zorlamak için çaba sarf edeceğini belirtti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna’nın Donbas'taki eylemlerine dair soykırım iddialarını destekleyen kanıtları Birleşmiş Milletler mahkemesine sunduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Rusya, suçlu Kiev rejiminin Donbas halkına karşı işlediği zulümler nedeniyle uluslararası sorumluluğa çekilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/borrell-ukrayna-rusyanin-derinliklerine-saldirmak-icin-abdden-izin-istedi--1090532978.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek

01:04 19.11.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Rusya tarafından Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delillerin Birleşmiş Milletler uluslararası mahkemesine sunulmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delilleri Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesine sunmasının ardından bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Kiev'i hesap verme konusunda zorlamak için çaba sarf edeceğini belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna’nın Donbas'taki eylemlerine dair soykırım iddialarını destekleyen kanıtları Birleşmiş Milletler mahkemesine sunduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Rusya, suçlu Kiev rejiminin Donbas halkına karşı işlediği zulümler nedeniyle uluslararası sorumluluğa çekilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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