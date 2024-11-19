https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukraynayi-hesap-vermeye-davet-etmek-icin-caba-gosterecek--1090534308.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek

Sputnik Türkiye

Rusya tarafından Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delillerin Birleşmiş Milletler uluslararası mahkemesine sunulmasının ardından Rusya... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T01:04+0300

2024-11-19T01:04+0300

2024-11-19T01:04+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna

donbass

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delilleri Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesine sunmasının ardından bir açıklama yaptı.Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Kiev'i hesap verme konusunda zorlamak için çaba sarf edeceğini belirtti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna’nın Donbas'taki eylemlerine dair soykırım iddialarını destekleyen kanıtları Birleşmiş Milletler mahkemesine sunduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Rusya, suçlu Kiev rejiminin Donbas halkına karşı işlediği zulümler nedeniyle uluslararası sorumluluğa çekilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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