https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukraynayi-hesap-vermeye-davet-etmek-icin-caba-gosterecek--1090534308.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek
Sputnik Türkiye
Rusya tarafından Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delillerin Birleşmiş Milletler uluslararası mahkemesine sunulmasının ardından Rusya... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T01:04+0300
2024-11-19T01:04+0300
2024-11-19T01:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delilleri Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesine sunmasının ardından bir açıklama yaptı.Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Kiev'i hesap verme konusunda zorlamak için çaba sarf edeceğini belirtti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna’nın Donbas'taki eylemlerine dair soykırım iddialarını destekleyen kanıtları Birleşmiş Milletler mahkemesine sunduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Rusya, suçlu Kiev rejiminin Donbas halkına karşı işlediği zulümler nedeniyle uluslararası sorumluluğa çekilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterecek
Rusya tarafından Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delillerin Birleşmiş Milletler uluslararası mahkemesine sunulmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'yı hesap vermeye davet etmek için çaba gösterileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass'ta soykırım yaptığını öne süren delilleri Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesine sunmasının ardından bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Kiev'i hesap verme konusunda zorlamak için çaba sarf edeceğini belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna’nın Donbas'taki eylemlerine dair soykırım iddialarını destekleyen kanıtları Birleşmiş Milletler mahkemesine sunduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Rusya, suçlu Kiev rejiminin Donbas halkına karşı işlediği zulümler nedeniyle uluslararası sorumluluğa çekilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.