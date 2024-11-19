https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/borrell-ukrayna-rusyanin-derinliklerine-saldirmak-icin-abdden-izin-istedi--1090532978.html

Borrell: Ukrayna, Rusya'nın derinliklerine saldırmak için ABD'den izin aldı

Borrell: Ukrayna, Rusya'nın derinliklerine saldırmak için ABD'den izin aldı

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin Ukrayna'ya ilk kez ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere, uzun menzilli silahlarının... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T00:28+0300

2024-11-19T00:28+0300

2024-11-19T01:44+0300

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'nın topraklarının 300 kilometre derinliğine kadar saldırı gerçekleştirmek için ABD'den izin aldığını söyledi.Biden yönetiminin bu kararı başkanlık seçimlerinden önce değil de neden şimdi verdiğiyle ilgili soruyu Borrell şu şekilde yanıtladı:Borrell Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, konseyin Kiev'e verilen silahlarla Rus topraklarının derinliklerine yapılacak saldırılar konusunda ortak bir tutum geliştirmediğini sözlerine ekledi. New York Times gazetesinin önceki gün ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı'nın, ilk kez ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere, ABD'nin uzun menzilli silahlarının 'Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak üzere' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına izin verdiği belirtildi.Bu gelişmenin Biden'ın 'Kursk bölgesine Kuzey Kore'den askeri personelin geldiği' haberleri sonrasında gerçekleştiği iddia ediliyor. Axios gazetesinin haberine göre ise Washington, Kiev'i bu karar konusunda yaklaşık üç gün önce bilgilendirmişti. Rusya, ABD'nin Kuzey Kore ordusunun özel operasyon bölgesinde bulunduğuna dair herhangi bir teyidi bulunmadığını vurguladı. Kuzey Kore söz konusu suçlamaları, ABD'nin kendi suçlarını maskelemek ve Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak için yürüttüğü kirli manevralar olarak nitelendirdi. Eylül ayının ortasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin insansız hava araçları ve diğer araçlarla Rusya topraklarına saldırılar düzenlediğini belirtmişti. Putin, Batı yapımı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanılması durumunda NATO ülkelerinin askerlerinin bu operasyonlara katılmasının gerektiğini ifade etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Ukrayna'nın saldırı izni doğrulanmadıABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurmasına izin verildiğine dair şu aşamada bir doğrulama yapamayacağını söyledi. Gazeteciler tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırması üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını bilgisinin doğru olup olmadığı sorulduğunda Miller, “Bugün konuşacak bir politika güncellemesi yok” yanıtını verdi. Miller, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların uygun bir zamanda uyarlamaya ve değiştirmeye devam edeceğini vurguladı. Pazartesi günü ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü de, Pentagon'un Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına saldırmasına izin verdiğini henüz resmi olarak doğrulayamadığını belirtmişti. New York Times, ismi açıklanmayan ABD yönetimi yetkililerinin ifadelerine dayanarak, Biden'ın Ukrayna'nın Rus topraklarını vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiğini bildirdi. Kaynaklar, Rus topraklarının derinliklerine yapılacak ilk saldırıların muhtemelen ATACMS füzeleri kullanılarak gerçekleştirileceğini belirtti. 'Rusya bu tür bir tehdit karşısında kararlar almak zorunda kalacak'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etti. Ayrıca Peskov, Putin'in Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma konusundaki tutumunun net olduğunu hatırlattı. Putin daha önce, NATO ülkelerinin Kiev'in Batı menşeli uzun menzilli silahları kullanma olasılığını tartışmalarının, onlarla ilgili kararlar alacakları anlamına geldiğini belirtmişti. Bu durumun, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya'nın bu tür bir tehdit karşısında kararlar almak zorunda kalacağını dile getirmişti.

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