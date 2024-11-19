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Real Madrid Arda Güler kararını verdi: Başkan noktayı koydu
Real Madrid Arda Güler kararını verdi: Başkan noktayı koydu
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler için ayrılık iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanacağına... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:19+0300
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spor
arda güler
real madrid
transfer
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Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine imza attığı günden bu yana düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.Arda Güler'in kiralanacağı iddiasıArda Güler'in başka bir takıma kiralanacağına yönelik haberler uzun süredir gündemdeki yerini korurken, son olarak milli futbolcunun ara transfer döneminde Real Madrid'e veda edebileceği iddiaları ortaya atılmıştı.Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in geleceğine dair net bir ifade kullandı.'Real Madrid'de kalacak'Söz konusu haberde Perez, Arda Güler'in ocak ayında ayrılığına kapıları kapattı ve "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.Yine haberde Arda Güler'in aldığı dakikalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve oyuncunun potansiyelini göstermek için daha fazla süre almak istediği vurgulandı.Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olsa da daha fazla oynayabilmesi için geliştirmesi gerek birçok yönün olduğunu vurguladığı aktarıldı.
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arda güler, real madrid, transfer
arda güler, real madrid, transfer

Real Madrid Arda Güler kararını verdi: Başkan noktayı koydu

17:19 19.11.2024
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler için ayrılık iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanacağına dair haberler yerel ve uluslararası basında yer alırken konuyla ilgili Başkan Florentino Perez'den açıklama geldi.
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine imza attığı günden bu yana düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Arda Güler'in kiralanacağı iddiası

Arda Güler'in başka bir takıma kiralanacağına yönelik haberler uzun süredir gündemdeki yerini korurken, son olarak milli futbolcunun ara transfer döneminde Real Madrid'e veda edebileceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in geleceğine dair net bir ifade kullandı.

'Real Madrid'de kalacak'

Söz konusu haberde Perez, Arda Güler'in ocak ayında ayrılığına kapıları kapattı ve "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.
Yine haberde Arda Güler'in aldığı dakikalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve oyuncunun potansiyelini göstermek için daha fazla süre almak istediği vurgulandı.
Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olsa da daha fazla oynayabilmesi için geliştirmesi gerek birçok yönün olduğunu vurguladığı aktarıldı.
Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Real Madrid'de Arda Güler yüzünden bir ilk yaşandı: 'Teklifi reddetti' iddiası
15 Kasım, 12:32
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