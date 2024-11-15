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Real Madrid'de Arda Güler yüzünden bir ilk yaşandı: 'Teklifi reddetti' iddiası
Real Madrid'de Arda Güler yüzünden bir ilk yaşandı: 'Teklifi reddetti' iddiası
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de Arda Güler ve Endrick'in süre bulamaması Avrupa futbolunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Genç oyuncunun süre bulamaması üzerine Martin... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T12:32+0300
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Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ve Endrick'e süre vermemesi Avrupa'daki yetenekli genç futbolcuların kulübe bakış açısını değiştirmeye başladı.'Baturina teklifi reddetti' iddiasıİtalyan hocanın, 2 futbolcuya yaklaşımı transfer piyasası üzerinde şimdiden etki yarattı. Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre yeni Luka Modric olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.Real Madrid'in Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat futbolcuya, 2 yılı başka bir İspanyol kulübünde kiralık olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi Baturina'nın, Ancelotti'nin kendisine süre vereceğine inanmamasının önünü açtı.Sport'ta yer alan haberde Baturina'nın Real Madrid'e gitmenin kariyeri için en iyisi olup olmadığını düşünen ilk genç futbolcu olabileceği ifade edildi.Ancelotti'nin takımın başında olduğu sürece genç yıldızlar için Real Madrid'in ideal bir yer olmaktan uzak olduğu vurgulandı.
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arda güler, real madrid, real madrid transfer
arda güler, real madrid, real madrid transfer

Real Madrid'de Arda Güler yüzünden bir ilk yaşandı: 'Teklifi reddetti' iddiası

12:32 15.11.2024 (güncellendi: 12:35 15.11.2024)
© AA / Federico Titone Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı.
Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / Federico Titone
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Real Madrid'de Arda Güler ve Endrick'in süre bulamaması Avrupa futbolunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Genç oyuncunun süre bulamaması üzerine Martin Baturina'nın Real Madrid'in teklifine olumsuz döndüğü ve bunun kulüp tarihinde bir ilk olabileceği belirtildi.
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ve Endrick'e süre vermemesi Avrupa'daki yetenekli genç futbolcuların kulübe bakış açısını değiştirmeye başladı.

'Baturina teklifi reddetti' iddiası

İtalyan hocanın, 2 futbolcuya yaklaşımı transfer piyasası üzerinde şimdiden etki yarattı. Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre yeni Luka Modric olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.
Real Madrid'in Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat futbolcuya, 2 yılı başka bir İspanyol kulübünde kiralık olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.
Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi Baturina'nın, Ancelotti'nin kendisine süre vereceğine inanmamasının önünü açtı.
Sport'ta yer alan haberde Baturina'nın Real Madrid'e gitmenin kariyeri için en iyisi olup olmadığını düşünen ilk genç futbolcu olabileceği ifade edildi.
Ancelotti'nin takımın başında olduğu sürece genç yıldızlar için Real Madrid'in ideal bir yer olmaktan uzak olduğu vurgulandı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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