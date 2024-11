https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/818-yildir-uzun-yasam-rekoruna-sahip-aile-acikladi-mavi-bolge-olarak-da-bilinen-diyetin-11-altin-1090556422.html

818 yıldır uzun yaşam rekoruna sahip aile açıkladı: 'Mavi bölge' olarak da bilinen diyetin 11 altın kuralı

818 yıldır uzun yaşam rekoruna sahip aile açıkladı: 'Mavi bölge' olarak da bilinen diyetin 11 altın kuralı

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde “Mavi Bölgelerde” yaşayanlar, uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Sardinya’da yaşayan Melis ailesi, 818 yıl birleşik yaş rekoru ile... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T13:46+0300

2024-11-19T13:46+0300

2024-11-19T13:46+0300

sağlik

diyet

diyetisyen

diyetetik

kilo

kilo verme

kilo vermek

kilo almak

kilo kontrolü

kilo alma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/82/1040848206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa6797575ceef6c4badc0cbb4df8bf06.jpg

Sardinya’nın Perdasdefogu köyünde yaşayan Melis ailesi, 818 yıl birleşik yaş rekoru ile Guinness Dünya Rekorları’na girdi. 2023 yılında, Netflix’te yayımlanan “Live to 100: Secrets of the Blue Zones” adlı belgeselde yer alan bu aile, uzun ömürlü yaşamın sırlarını paylaştı.Melis ailesinin günlük beslenmesinde temel öğe, üç çeşit fasulyeden yapılan minestrone çorbası. Lif, protein ve çeşitli sebzelerle zenginleştirilen bu çorba, sağlıklarına önemli katkılar sağlıyor.'Mavi bölgeler' nedir?Mavi Bölgeler, dünya genelinde insanların ortalamadan daha uzun ve sağlıklı yaşadığı beş bölgeyi ifade eder. Bu kavram, 2005 yılında araştırmacı Dan Buettner tarafından popüler hale getirildi. Mavi bölgeler şunlardır:Bu bölgelerdeki insanlar, doğal hareketi teşvik eden, sosyal bağları güçlendiren ve bitki temelli beslenmeyi destekleyen bir yaşam tarzı sayesinde daha uzun ve sağlıklı yaşıyor.11 mavi bölge diyet kuralıMavi bölgelerde yaşayanların uzun ömürlü olmalarına katkıda bulunan diyet kuralları oldukça basit:Uzun yaşam i̇çin i̇puçlarıDiyetin ötesinde, mavi bölgelerde yaşayan insanların hayat tarzları da uzun ömürlülüğü etkiliyor:Alkolün rolü: Sosyal bağlar ve ruh sağlığıMavi bölge diyetlerinde alkol, ölçülü miktarda tüketildiğinde bir rol oynuyor. Kırmızı şarap, hem sosyal bağların güçlenmesine hem de ruh sağlığının desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu, uzun ömürlü yaşamın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönlerini de desteklediğini gösteriyor.Sardinya ve topluluk duygusuMelis ailesinin uzaktan kuzeni Giacomo Mameli, Sardinya’da uzun ömürlülüğün temel unsurlarından birinin topluluk bağı olduğunu belirtiyor:“Sağlıklı bir çevrede yaşıyoruz ve sürekli hareket halindeyiz. İnsanlar konuşarak ve sosyalleşerek hayatı daha iyi yaşıyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/oyuncu-demet-evgardan-sevenlerini-uzen-haber-tukenmislik-sendromuna-mi-yakalandi-1090555469.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyet, diyetisyen, diyetetik, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo almak, kilo kontrolü, kilo alma, doğum sonrası kilo, fazla kilolu, zayıflama, zayıflık