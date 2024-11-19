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818 yıldır uzun yaşam rekoruna sahip aile açıkladı: 'Mavi bölge' olarak da bilinen diyetin 11 altın kuralı
818 yıldır uzun yaşam rekoruna sahip aile açıkladı: 'Mavi bölge' olarak da bilinen diyetin 11 altın kuralı
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde “Mavi Bölgelerde” yaşayanlar, uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Sardinya’da yaşayan Melis ailesi, 818 yıl birleşik yaş rekoru ile... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T13:46+0300
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Sardinya’nın Perdasdefogu köyünde yaşayan Melis ailesi, 818 yıl birleşik yaş rekoru ile Guinness Dünya Rekorları’na girdi. 2023 yılında, Netflix’te yayımlanan “Live to 100: Secrets of the Blue Zones” adlı belgeselde yer alan bu aile, uzun ömürlü yaşamın sırlarını paylaştı.Melis ailesinin günlük beslenmesinde temel öğe, üç çeşit fasulyeden yapılan minestrone çorbası. Lif, protein ve çeşitli sebzelerle zenginleştirilen bu çorba, sağlıklarına önemli katkılar sağlıyor.'Mavi bölgeler' nedir?Mavi Bölgeler, dünya genelinde insanların ortalamadan daha uzun ve sağlıklı yaşadığı beş bölgeyi ifade eder. Bu kavram, 2005 yılında araştırmacı Dan Buettner tarafından popüler hale getirildi. Mavi bölgeler şunlardır:Bu bölgelerdeki insanlar, doğal hareketi teşvik eden, sosyal bağları güçlendiren ve bitki temelli beslenmeyi destekleyen bir yaşam tarzı sayesinde daha uzun ve sağlıklı yaşıyor.11 mavi bölge diyet kuralıMavi bölgelerde yaşayanların uzun ömürlü olmalarına katkıda bulunan diyet kuralları oldukça basit:Uzun yaşam i̇çin i̇puçlarıDiyetin ötesinde, mavi bölgelerde yaşayan insanların hayat tarzları da uzun ömürlülüğü etkiliyor:Alkolün rolü: Sosyal bağlar ve ruh sağlığıMavi bölge diyetlerinde alkol, ölçülü miktarda tüketildiğinde bir rol oynuyor. Kırmızı şarap, hem sosyal bağların güçlenmesine hem de ruh sağlığının desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu, uzun ömürlü yaşamın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönlerini de desteklediğini gösteriyor.Sardinya ve topluluk duygusuMelis ailesinin uzaktan kuzeni Giacomo Mameli, Sardinya’da uzun ömürlülüğün temel unsurlarından birinin topluluk bağı olduğunu belirtiyor:“Sağlıklı bir çevrede yaşıyoruz ve sürekli hareket halindeyiz. İnsanlar konuşarak ve sosyalleşerek hayatı daha iyi yaşıyor.”
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818 yıldır uzun yaşam rekoruna sahip aile açıkladı: 'Mavi bölge' olarak da bilinen diyetin 11 altın kuralı

13:46 19.11.2024
© Fotoğraf : Pixabay/ PublicDomainPicturesKilo – kilo verme - şişmanlık – diyet
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf : Pixabay/ PublicDomainPictures
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Dünya genelinde “Mavi Bölgelerde” yaşayanlar, uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Sardinya’da yaşayan Melis ailesi, 818 yıl birleşik yaş rekoru ile bu yaşam tarzını kanıtlıyor. İşte mavi bölge diyeti, 11 basit kuralı ve uzun ömürlü bir hayat için ipuçları...
Sardinya’nın Perdasdefogu köyünde yaşayan Melis ailesi, 818 yıl birleşik yaş rekoru ile Guinness Dünya Rekorları’na girdi. 2023 yılında, Netflix’te yayımlanan “Live to 100: Secrets of the Blue Zones” adlı belgeselde yer alan bu aile, uzun ömürlü yaşamın sırlarını paylaştı.
Melis ailesinin günlük beslenmesinde temel öğe, üç çeşit fasulyeden yapılan minestrone çorbası. Lif, protein ve çeşitli sebzelerle zenginleştirilen bu çorba, sağlıklarına önemli katkılar sağlıyor.

'Mavi bölgeler' nedir?

Mavi Bölgeler, dünya genelinde insanların ortalamadan daha uzun ve sağlıklı yaşadığı beş bölgeyi ifade eder. Bu kavram, 2005 yılında araştırmacı Dan Buettner tarafından popüler hale getirildi. Mavi bölgeler şunlardır:
Loma Linda (Kaliforniya, ABD)
Nicoya (Kosta Rika)
Okinawa (Japonya)
Sardinya (İtalya)
Icaria (Yunanistan)
Bu bölgelerdeki insanlar, doğal hareketi teşvik eden, sosyal bağları güçlendiren ve bitki temelli beslenmeyi destekleyen bir yaşam tarzı sayesinde daha uzun ve sağlıklı yaşıyor.

11 mavi bölge diyet kuralı

Mavi bölgelerde yaşayanların uzun ömürlü olmalarına katkıda bulunan diyet kuralları oldukça basit:
1.
Bitki ağırlıklı beslenin.
2.
Eti sınırlı tüketin.
3.
Haftalık üç küçük porsiyon balık ekleyin.
4.
Süt ürünlerinden kaçının, ara sıra yoğurt veya peynir tüketebilirsiniz.
5.
Haftada üç yumurtadan fazlasını yemeyin.
6.
Her gün yarım fincan pişmiş fasulye yiyin.
7.
Şekerli yiyecekleri sadece kutlamalarda tüketin.
8.
Kuruyemişleri atıştırmalık olarak tercih edin.
9.
Süpermarket ekmeğinden kaçının, tam tahıllı veya ekşi maya ekmeği tüketin.
10.
İşlenmiş gıdalar yerine bütün gıdalar tercih edin.
11.
Bol su için, yemekle ölçülü bir şekilde kırmızı şarabın tadını çıkarın.

Uzun yaşam i̇çin i̇puçları

Diyetin ötesinde, mavi bölgelerde yaşayan insanların hayat tarzları da uzun ömürlülüğü etkiliyor:
Temiz çevre: Havanın temiz olduğu yerlerde yaşam, sağlığı olumlu etkiliyor.
Topluluk duygusu: Sosyal bağlar, ruh sağlığına büyük katkı sağlıyor.
Amaç duygusu: Hayatta bir hedefe sahip olmak, mutluluğu artırıyor.
Hareket: Sürekli fiziksel aktivite, bedeni ve zihni dinç tutuyor.

Alkolün rolü: Sosyal bağlar ve ruh sağlığı

Mavi bölge diyetlerinde alkol, ölçülü miktarda tüketildiğinde bir rol oynuyor. Kırmızı şarap, hem sosyal bağların güçlenmesine hem de ruh sağlığının desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu, uzun ömürlü yaşamın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönlerini de desteklediğini gösteriyor.

Sardinya ve topluluk duygusu

Melis ailesinin uzaktan kuzeni Giacomo Mameli, Sardinya’da uzun ömürlülüğün temel unsurlarından birinin topluluk bağı olduğunu belirtiyor:
“Sağlıklı bir çevrede yaşıyoruz ve sürekli hareket halindeyiz. İnsanlar konuşarak ve sosyalleşerek hayatı daha iyi yaşıyor.”
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