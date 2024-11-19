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Oyuncu Demet Evgar'dan sevenlerini üzen haber: Tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?
Oyuncu Demet Evgar'dan sevenlerini üzen haber: Tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?
Sputnik Türkiye
Bahar dizisinin başrol oyuncularından Demet Evgar'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve dizi çekimleri sırasında sık sık ağlama krizleri yaşadığı iddia... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T12:56+0300
2024-11-19T12:56+0300
türkiye
demet evgar
tükenmişlik sendromu
oyuncu
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar hakkında bir süredir sette ağlama krizleri geçirdiği ve 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığı iddia edildi.Takvim'de yer alan habere göre Evgar, dizi çekimleri sırasında birçok kez "İşler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum" diyerek gözyaşı döktü.Haberde söz konusu iddiaları Evgar'ın yakın çevresinin doğruladığına yer verilirken, geçtiğimiz haftalarda Evgar'ın yaşadığı bunalım nedeniyle dizi setinin iptal edildiği ortaya atılmıştı. Evgar cephesinden söylentilere ilişkin bir açıklama gelmezken, Türk televizyonlarında Meryem Uzerli ile bilinen 'tükenmişlik sendromu' sosyal medyada yeniden gündem oldu.Tükenmişlik sendromu nedir?Tükenmişlik sendromu, hayatın yoğun talepleri sonucunda ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromuna yakalan kişiler, fiziksel ve ruhsal çöküntü yanında yaptığı işe dair isteğini, hevesini tüketir, işe ve kendine karşı olumsuz, alaycı, şüpheci bir tavır içine girer.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yilin-transfer-haberi-arda-turana-dunya-devi-talip-oldu-1090537445.html
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demet evgar, tükenmişlik sendromu, oyuncu
demet evgar, tükenmişlik sendromu, oyuncu

Oyuncu Demet Evgar'dan sevenlerini üzen haber: Tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

12:56 19.11.2024
© FlickrDemet Evgar
Demet Evgar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Flickr
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Bahar dizisinin başrol oyuncularından Demet Evgar'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve dizi çekimleri sırasında sık sık ağlama krizleri yaşadığı iddia edildi. Söz konusu sendrom daha önce oyuncu Meryem Uzerli'yle de gündeme gelmişti.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar hakkında bir süredir sette ağlama krizleri geçirdiği ve 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığı iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre Evgar, dizi çekimleri sırasında birçok kez "İşler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Haberde söz konusu iddiaları Evgar'ın yakın çevresinin doğruladığına yer verilirken, geçtiğimiz haftalarda Evgar'ın yaşadığı bunalım nedeniyle dizi setinin iptal edildiği ortaya atılmıştı. Evgar cephesinden söylentilere ilişkin bir açıklama gelmezken, Türk televizyonlarında Meryem Uzerli ile bilinen 'tükenmişlik sendromu' sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik sendromu, hayatın yoğun talepleri sonucunda ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromuna yakalan kişiler, fiziksel ve ruhsal çöküntü yanında yaptığı işe dair isteğini, hevesini tüketir, işe ve kendine karşı olumsuz, alaycı, şüpheci bir tavır içine girer.
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