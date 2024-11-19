https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/oyuncu-demet-evgardan-sevenlerini-uzen-haber-tukenmislik-sendromuna-mi-yakalandi-1090555469.html

Oyuncu Demet Evgar'dan sevenlerini üzen haber: Tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Oyuncu Demet Evgar'dan sevenlerini üzen haber: Tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Sputnik Türkiye

Bahar dizisinin başrol oyuncularından Demet Evgar'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve dizi çekimleri sırasında sık sık ağlama krizleri yaşadığı iddia... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T12:56+0300

2024-11-19T12:56+0300

2024-11-19T12:56+0300

türkiye

demet evgar

tükenmişlik sendromu

oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104050/15/1040501584_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_82cb1c86a6f69ede89194806b81978ee.jpg

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar hakkında bir süredir sette ağlama krizleri geçirdiği ve 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığı iddia edildi.Takvim'de yer alan habere göre Evgar, dizi çekimleri sırasında birçok kez "İşler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum" diyerek gözyaşı döktü.Haberde söz konusu iddiaları Evgar'ın yakın çevresinin doğruladığına yer verilirken, geçtiğimiz haftalarda Evgar'ın yaşadığı bunalım nedeniyle dizi setinin iptal edildiği ortaya atılmıştı. Evgar cephesinden söylentilere ilişkin bir açıklama gelmezken, Türk televizyonlarında Meryem Uzerli ile bilinen 'tükenmişlik sendromu' sosyal medyada yeniden gündem oldu.Tükenmişlik sendromu nedir?Tükenmişlik sendromu, hayatın yoğun talepleri sonucunda ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromuna yakalan kişiler, fiziksel ve ruhsal çöküntü yanında yaptığı işe dair isteğini, hevesini tüketir, işe ve kendine karşı olumsuz, alaycı, şüpheci bir tavır içine girer.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yilin-transfer-haberi-arda-turana-dunya-devi-talip-oldu-1090537445.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demet evgar, tükenmişlik sendromu, oyuncu