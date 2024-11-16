https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-4-buyuklugunde-deprem-1090471398.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler

Sputnik Türkiye

En son deprem nerede? Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'deki peş peşe depremleri duyurdu... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

kandilli

kandilli rasathanesi

deprem

deprem

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremi duyurdu. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.49'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem yerin 5.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 3 dakika arayla deprem3 dakika arayla Akdeniz'de yine 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği ise 30.89 kilometre olarak ölçüldü.Malatya’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den gelmişti. Dün, Rize'de de 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.Türkiye genelindeki depremler, sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. "Deprem mi oldu? 16 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/malatyadaki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-endiselendiren-uyari-buyuk-deprem-uretme-1090430131.html

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