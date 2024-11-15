https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/malatyadaki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-endiselendiren-uyari-buyuk-deprem-uretme-1090430131.html

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'ten de hissedildi. Türkiye'deki... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T12:03+0300

2024-11-15T12:03+0300

2024-11-15T12:43+0300

türkiye

malatya

deprem

malatya fayı

naci görür

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem duyurusuyla Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken olumsuz bir durum tespit edilmedi. Ancak Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin Malatya Fayı'na stres yüklendiğini söyleyerek önemli bir uyarıda bulundu. Malatya Fayı'nın yavaş bir fay olduğunu söyleyen Görür, söz konusu fayın yetirince bilinmediğini belirtti. Görür, "Büyük deprem üretme potansiyeli var" uyarısında bulundu. Deprem uzmanının açıklaması şöyle:Malatya Fayı'yla ilgili neler biliniyor?Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-son-dakika-depremi-duyurdu-rizede-47-buyuklugunde-deprem-1090430790.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-duyurdu-malatyada-49-buyuklugunde-deprem-1090425344.html

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