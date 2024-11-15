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Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'
Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'ten de hissedildi. Türkiye'deki... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T12:03+0300
2024-11-15T12:43+0300
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem duyurusuyla Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken olumsuz bir durum tespit edilmedi. Ancak Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin Malatya Fayı'na stres yüklendiğini söyleyerek önemli bir uyarıda bulundu. Malatya Fayı'nın yavaş bir fay olduğunu söyleyen Görür, söz konusu fayın yetirince bilinmediğini belirtti. Görür, "Büyük deprem üretme potansiyeli var" uyarısında bulundu. Deprem uzmanının açıklaması şöyle:Malatya Fayı'yla ilgili neler biliniyor?Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor." demişti.
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Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'

12:03 15.11.2024 (güncellendi: 12:43 15.11.2024)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© İHA
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'ten de hissedildi. Türkiye'deki deprem haritasıyla ilgili önem uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Görür, Malatya Fayı'nı işaret ederek "Büyük deprem üretme potansiyeli var" uyarısı yaptı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem duyurusuyla Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken olumsuz bir durum tespit edilmedi.
Ancak Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin Malatya Fayı'na stres yüklendiğini söyleyerek önemli bir uyarıda bulundu. Malatya Fayı'nın yavaş bir fay olduğunu söyleyen Görür, söz konusu fayın yetirince bilinmediğini belirtti. Görür, "Büyük deprem üretme potansiyeli var" uyarısında bulundu. Deprem uzmanının açıklaması şöyle:
Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4.9 deprem; Çardak ile Malatya faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay Zonu'na daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.

Malatya Fayı'yla ilgili neler biliniyor?

Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor." demişti.
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