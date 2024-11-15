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Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen’in konuğu olan EMADDER Temsilcisi Çiler Kopan, emekliler arasında yaşanan eşitsizlikleri... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T15:04+0300
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2024-11-15T17:24+0300
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Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
Sputnik Türkiye
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programının konuğu, EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) Temsilcisi Çiler Kopan oldu.Kopan, dernek olarak emekliler için verdikleri mücadeleyi ve emekliler arasındaki eşitsizliği şu sözlerle anlattı:
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Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:04 15.11.2024 (güncellendi: 17:24 15.11.2024)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen’in konuğu olan EMADDER Temsilcisi Çiler Kopan, emekliler arasında yaşanan eşitsizlikleri ve kademeli emeklilik ihtiyacını değerlendirdi. Kopan, acil bir kademeli emeklilik sisteminin getirilmesi gerektiğini söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programının konuğu, EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) Temsilcisi Çiler Kopan oldu.
Kopan, dernek olarak emekliler için verdikleri mücadeleyi ve emekliler arasındaki eşitsizliği şu sözlerle anlattı:
“8 Eylül 1999 öncesi 1 gün bile sigorta girişi olan kişiler 5 bin 900 prim günü ile 38-43 yaş aralığında emekli olurken, bizler 8 bin 9 bin prim günlerine varan kişiler olarak aramızda 50 yaş ve üzeri olan arkadaşlarımız da mevcut, buna rağmen 58 60 yaşı beklemek zorundayız. Yani arada 17-20 yıl gibi büyük bir uçurum oluşmakta. Bu uçurumun telafisi de ancak çıkarılacak acil kademeli bir emeklilik sistemiyle mümkün olacak. Bizler bunu savunarak mücadelesini veriyoruz. Bunu aslında talep değil hak olarak ifade ediyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz.”