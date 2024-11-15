Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’

“8 Eylül 1999 öncesi 1 gün bile sigorta girişi olan kişiler 5 bin 900 prim günü ile 38-43 yaş aralığında emekli olurken, bizler 8 bin 9 bin prim günlerine varan kişiler olarak aramızda 50 yaş ve üzeri olan arkadaşlarımız da mevcut, buna rağmen 58 60 yaşı beklemek zorundayız. Yani arada 17-20 yıl gibi büyük bir uçurum oluşmakta. Bu uçurumun telafisi de ancak çıkarılacak acil kademeli bir emeklilik sistemiyle mümkün olacak. Bizler bunu savunarak mücadelesini veriyoruz. Bunu aslında talep değil hak olarak ifade ediyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz.”