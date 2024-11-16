https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-yapilamaz-denilen-imkansiz-olarak-gorulen-ne-varsa-yaptik-1090481034.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attıklarını belirterek... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T17:02+0300

2024-11-16T17:02+0300

2024-11-16T17:12+0300

politika

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat işıkhan

türkiye

sgk

belediye

terör

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Ziyaret ve program kapsamında Rize’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti’nin Merkez İlçe Başkanlığı'nın kongresinde yaptığı konuşmada, "Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef" cümlerini kaydetti.'Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık'SGK’ye borcu olan belediyelere değinerek, "Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK’ye milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef" dedi."Terör ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Işıkhan, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/diyanet-isleri-baskani-erbas-kan-akiyor-katliam-yapiliyor-diyerek-sordu-ey-muslumanlar-neredesiniz-1090479347.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, türkiye, sgk, belediye, terör