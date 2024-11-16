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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attıklarını belirterek... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T17:02+0300
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Ziyaret ve program kapsamında Rize’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti’nin Merkez İlçe Başkanlığı'nın kongresinde yaptığı konuşmada, "Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef" cümlerini kaydetti.'Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık'SGK’ye borcu olan belediyelere değinerek, "Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK’ye milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef" dedi."Terör ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Işıkhan, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, türkiye, sgk, belediye, terör
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, türkiye, sgk, belediye, terör

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık

17:02 16.11.2024 (güncellendi: 17:12 16.11.2024)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attıklarını belirterek yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptıklarını ve çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.
Ziyaret ve program kapsamında Rize’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti’nin Merkez İlçe Başkanlığı'nın kongresinde yaptığı konuşmada, "Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef" cümlerini kaydetti.

'Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık'

SGK’ye borcu olan belediyelere değinerek, "Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor. AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına bir çare bulamadık maalesef. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK’ye milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef" dedi.
"Terör ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Işıkhan, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatle, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki Türkiye’nin bu tür gündemlerle kaybedecek vakti yoktur. Birileri engel olmaya çalışsa da Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılı inşa edecek büyük hedefleri, yürünecek uzun bir yolu var. Teröre ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ekonomi başta olmak üzere, sağlıktan sosyal güvenliğe, milli savunmadan teknolojiye varana kadar her alanda, bugüne kadar attığımız sağlam temelleri yükseltmeye devam edeceğiz. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla bir taraftan şehirlerimizi daha fazla yatırımla büyütürken diğer yandan da yerel ve genel hizmetlerin koordinasyonunu artırarak her bir şehrimizi dünya standartlarının da üstüne çıkartacağız.

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