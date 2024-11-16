https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/diyanet-isleri-baskani-erbas-kan-akiyor-katliam-yapiliyor-diyerek-sordu-ey-muslumanlar-neredesiniz-1090479347.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kan akıyor, katliam yapılıyor' diyerek sordu: 'Ey Müslümanlar neredesiniz?'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kan akıyor, katliam yapılıyor' diyerek sordu: 'Ey Müslümanlar neredesiniz?'
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm dünya müslümanlarına ve vicdan sahibi insanlara seslenerek, Filistin’deki zulmün durması için harekete geçme... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T16:36+0300
2024-11-16T16:36+0300
2024-11-16T16:36+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
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Sivas’ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 190 hafız için düzenlenen icazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin’de yaşanan zulme değinerek, bu zulmün bitmesi için geçmişte olduğu gibi 88 yıl beklenilmemesi gerektiğini dile getirdi.Erbaş konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Zulüm hepimizi boğar'Erbaş, tüm dünya müslümanlarına ve vicdan sahibi insanlara seslenip, “2 milyar Müslüman ne yapıyor bugün. Gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde 30 bini aşkın bebekler ölürken biz ellerimizle ne yapıyoruz. Bunu sorgulamamız lazım. Sadece dua etmekle, ciğerimiz yanıyor demekle bu zulüm ortadan kalkmaz. Ey Müslümanlar, ey dünyanın vicdanlı insanları, bir araya gelin, toplanın Kur-an aşkına, peygamber efendimizin hadisi şerifinin doğrultusunda, elimizden ne geliyorsa onu yapalım ve bu zulmü durduralım, yoksa bu zulüm hepimizi boğar. Mazlumların ahı hepimizi bulur. Bunu aklımızdan çıkartmayalım” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/diyanet-isleri-baskani-erbas-o-donemlerde-avrupada-ilim-yoktu-diyerek-konustu-bizim-getirdigimiz-1089963697.html
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türkiye, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, yardım, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, katliam, kan, soykırım, selahaddin eyyübi
türkiye, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, yardım, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, katliam, kan, soykırım, selahaddin eyyübi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kan akıyor, katliam yapılıyor' diyerek sordu: 'Ey Müslümanlar neredesiniz?'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm dünya müslümanlarına ve vicdan sahibi insanlara seslenerek, Filistin’deki zulmün durması için harekete geçme çağrısı yaptı.
Sivas’ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 190 hafız için düzenlenen icazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin’de yaşanan zulme değinerek, bu zulmün bitmesi için geçmişte olduğu gibi 88 yıl beklenilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Erbaş konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Kur’an zulmü ortadan kaldıran bir kitaptır. Kur-an ancak beşerin derdine derman olur. Kur-an’sız canavardan da beterdir insan. Selahattin Eyyubi komutasındaki İslam ordusu, 88 sene sonra haçlıların zulmüne son verdi. Bugün Kudüs’te yeniden haçlıların torunu olan Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin iş birliği ile soykırım yapılıyor, kan akıyor, katliam yapılıyor. Ey Müslümanlar neredesiniz? Bu soykırıma Selahattin Eyyubi ve onun ordusundaki Müslümanlar gibi son vereceksiniz. 88 seneyi beklememiz mi gerekiyor. 76 yıl oldu, 1948’den bu yana 76 yıldır orada zulüm devam ediyor. Bu zulmün bitmesi için dua edelim ve oradaki Siyonistlerin, zalimlerin artık zulmünün son bulması için, ‘Yarabbi zalimleri zalimlere musallat et’ şeklindeki dualarımızın kabul olması için inşallah 88 yıl beklemeyelim. En kısa zamanda hem Müslümanların birlik ve beraberliği ile hem de dünyanın vicdanlı insanlarının artık bu zulmü görmesi ile 88 sene sürmesin.
Erbaş, tüm dünya müslümanlarına ve vicdan sahibi insanlara seslenip, “2 milyar Müslüman ne yapıyor bugün. Gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde 30 bini aşkın bebekler ölürken biz ellerimizle ne yapıyoruz. Bunu sorgulamamız lazım. Sadece dua etmekle, ciğerimiz yanıyor demekle bu zulüm ortadan kalkmaz. Ey Müslümanlar, ey dünyanın vicdanlı insanları, bir araya gelin, toplanın Kur-an aşkına, peygamber efendimizin hadisi şerifinin doğrultusunda, elimizden ne geliyorsa onu yapalım ve bu zulmü durduralım, yoksa bu zulüm hepimizi boğar. Mazlumların ahı hepimizi bulur. Bunu aklımızdan çıkartmayalım” şeklinde konuştu.