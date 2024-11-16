https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/bakan-simsek-enflasyon-beklentilerindeki-artisi-degerlendirdi-sabir-ve-kararlilik-gerekiyor-1090476139.html
Bakan Şimşek enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi: 'Sabır ve kararlılık gerekiyor'
Bakan Şimşek enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi: 'Sabır ve kararlılık gerekiyor'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB piyasa anketi katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerinin artışı değerlendirdi... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T13:49+0300
2024-11-16T13:49+0300
2024-11-16T13:49+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin açıkladığı piyasa katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi. Beklentilerin yükselmesinde eylül ve ekim enflasyonlarının etkili olduğunu söyleyen Şimşek, “Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor” dedi.Enflasyonda yükseliş beklentisiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım 2024 verilerine göre, profesyonellerin uzun süredir iyileşme gösteren yıl sonu enflasyon beklentilerinin TCMB’nin Enflasyon Raporu 2024-IV güncellemesinde yukarı yönlü revize edilmesinin ardından yükseldiği görüldü. 'İki aylık enflasyon verisi etkili oldu'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beklentilerdeki yükselişi sosyal medya hesabından değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-duyurdu-kkmden-cikis-yakin-1090460133.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, merkez bankası
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, merkez bankası
Bakan Şimşek enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi: 'Sabır ve kararlılık gerekiyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB piyasa anketi katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerinin artışı değerlendirdi, 'sabır ve kararlılık gerekiyor' yorumunu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin açıkladığı piyasa katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi. Beklentilerin yükselmesinde eylül ve ekim enflasyonlarının etkili olduğunu söyleyen Şimşek, “Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor” dedi.
Enflasyonda yükseliş beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım 2024 verilerine göre, profesyonellerin uzun süredir iyileşme gösteren yıl sonu enflasyon beklentilerinin TCMB’nin Enflasyon Raporu 2024-IV güncellemesinde yukarı yönlü revize edilmesinin ardından yükseldiği görüldü.
'İki aylık enflasyon verisi etkili oldu'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beklentilerdeki yükselişi sosyal medya hesabından değerlendirdi:
“Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.”