https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-duyurdu-kkmden-cikis-yakin-1090460133.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, belirlenecek asgari ücret miktarına ilişkin yaptığı açıklamasında, bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını belirterek... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T21:42+0300

2024-11-15T21:42+0300

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ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

kur korumalı mevduat (kkm)

enflasyon

dezenflasyon

bütçe açığı

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" cümlesini kaydetti.Bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Bakan Şimşek’in açıkmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bakan-simsek-yasa-disi-bahisle-ilgili-bloke-edilen-islem-tutarini-acikladi-1090426301.html

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