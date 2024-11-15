https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-duyurdu-kkmden-cikis-yakin-1090460133.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, belirlenecek asgari ücret miktarına ilişkin yaptığı açıklamasında, bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını belirterek... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T21:42+0300
2024-11-15T21:42+0300
2024-11-15T22:06+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
kur korumalı mevduat (kkm)
enflasyon
dezenflasyon
bütçe açığı
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" cümlesini kaydetti.Bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Bakan Şimşek’in açıkmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bakan-simsek-yasa-disi-bahisle-ilgili-bloke-edilen-islem-tutarini-acikladi-1090426301.html
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'
21:42 15.11.2024 (güncellendi: 22:06 15.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, belirlenecek asgari ücret miktarına ilişkin yaptığı açıklamasında, bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını belirterek çalışanların hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" cümlesini kaydetti.
Bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Bakan Şimşek’in açıkmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:
2025 yılında bütçe açığını azaltacağız
Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.
2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak
Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız
Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.