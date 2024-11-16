https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/abnin-mekansal-deniz-planlama-calismalarina-turkiyeden-tepki-1090482016.html

AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına Türkiye'den tepki

AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına Türkiye'den tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına tepki gösterdi, Türkiye'nin haklarının ihlal edilmesine müsaade edilmeyeceğini... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T17:34+0300

2024-11-16T17:34+0300

2024-11-16T17:34+0300

türkiye

türkiye

avrupa birliği

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarının Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.Gerekli uyarılar yapıldıBakanlık, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye'nin, AB'nin söz konusu çalışmalarını yakından takip ettiği, Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığı ve tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.Açıklamada, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.AB'nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı vurgulandıEgemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir." denildi.Açıklamada, sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkati çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/disisleri-bakani-fidan-egeyi-baris-denizi-yapma-hedefimiz-icin-olumlu-iklimi-kalici-hale-getirme-1090206067.html

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