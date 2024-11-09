https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/disisleri-bakani-fidan-egeyi-baris-denizi-yapma-hedefimiz-icin-olumlu-iklimi-kalici-hale-getirme-1090206067.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Ege'yi barış denizi yapma hedefimiz için olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz

Dışişleri Bakanı Fidan: Ege'yi barış denizi yapma hedefimiz için olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşmesinin ardında görüşme hakkında sosyal medya hesabından... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T03:36+0300

2024-11-09T03:36+0300

2024-11-09T03:36+0300

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türkiye-yunanistan ilişkileri

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan ile gerçekleştirilen görüşmelerde ilişkilerin her boyutunun samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, “Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olan bazı konular üzerinde de karşılıklı güven içinde istişarelerde bulunduk” dedi.'Ege'yi barış denizine dönüştürme hedefi'Bakan Fidan açıklamasında, “Ege’yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz. Ege ve Doğu Akdeniz’de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik oluşturma potansiyeli olan tüm sorunları, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz. Bu yönde karşılıklı iradeye sahip olmamız başlı başına değerli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.Fidan, açıklamasını şu sözlerle noktalandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/basbakan-micotakis-turk-yunan-munasebetlerini-degerlendirdi-yunanistan-bu-tartismaya-guclu-bir-1090202703.html

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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, ege denizi