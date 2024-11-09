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Dışişleri Bakanı Fidan: Ege'yi barış denizi yapma hedefimiz için olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz
Dışişleri Bakanı Fidan: Ege'yi barış denizi yapma hedefimiz için olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşmesinin ardında görüşme hakkında sosyal medya hesabından... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan ile gerçekleştirilen görüşmelerde ilişkilerin her boyutunun samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, “Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olan bazı konular üzerinde de karşılıklı güven içinde istişarelerde bulunduk” dedi.'Ege'yi barış denizine dönüştürme hedefi'Bakan Fidan açıklamasında, “Ege’yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz. Ege ve Doğu Akdeniz’de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik oluşturma potansiyeli olan tüm sorunları, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz. Bu yönde karşılıklı iradeye sahip olmamız başlı başına değerli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.Fidan, açıklamasını şu sözlerle noktalandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/basbakan-micotakis-turk-yunan-munasebetlerini-degerlendirdi-yunanistan-bu-tartismaya-guclu-bir-1090202703.html
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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, ege denizi
türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, ege denizi

Dışişleri Bakanı Fidan: Ege'yi barış denizi yapma hedefimiz için olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz

03:36 09.11.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW325368Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yunanistan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizin her boyutunu samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizin her boyutunu samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW325368
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşmesinin ardında görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fidan, “Ege’yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz” ifadelerinde bulunudu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan ile gerçekleştirilen görüşmelerde ilişkilerin her boyutunun samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, “Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olan bazı konular üzerinde de karşılıklı güven içinde istişarelerde bulunduk” dedi.

'Ege'yi barış denizine dönüştürme hedefi'

Bakan Fidan açıklamasında, Ege’yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz. Ege ve Doğu Akdeniz’de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik oluşturma potansiyeli olan tüm sorunları, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz. Bu yönde karşılıklı iradeye sahip olmamız başlı başına değerli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.
Fidan, açıklamasını şu sözlerle noktalandırdı:
“Yunanistan’da yaşayan azınlığımızın ve soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin tesisi ve kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Kıbrıs meselesinin Ada’daki gerçekler temelinde çözülmesine dair görüşlerimizi muhataplarımıza aktardık. Değerli mevkidaşım Gerapetritis’e nazik ev sahipliği ve içten karşılamaları için teşekkür ediyorum."
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