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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizli kredide rakam 50 bin TL'ye çıktı
Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizli kredide rakam 50 bin TL'ye çıktı
Sputnik Türkiye
Finansman ihtiyacını karşılamak isteyenler tarafından sıfır faizli krediler araştırılıyor. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları sürüyor... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Bazı bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları 50 bin liraya kadar yükseldi. Bankaların nakit avans ve kredi şeklinde kullandırdığı sıfır faiz kampanyalarında vade süresi ise maksimum 6 ay. Hürriyet'in haberine göre, ihtiyaç kredisinde faizler yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar yükseliyor. Bankalar sıfır faizle 6 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar kredi veriyor. 50 bin liranın yanı sıra 45 bin TL civarında da sıfır faizli krediler bulunuyor.Kredi notu önemliBankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. 1.850 ve üstü kredi notu olanlara kişiye özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyorlar.Findeks Kredi Notu 1-1900 arasında değişiyor. Not 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/arac-alacak-herkesi-ilgilendiriyor-faiz-dususu-icin-ilk-sinyal-geldi-1088945594.html
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vaizsiz kredi veren bankalar, sıfır faizli kredi, hangi banka ne kadar kredi veriyor, sıfır faizli kredi, sıfır faizli kredi kaç tl, sıfır faizli kredi ne kadar, sıfır faizli kredi tutarı, sıfır faizli kredi veren bankalar liste
vaizsiz kredi veren bankalar, sıfır faizli kredi, hangi banka ne kadar kredi veriyor, sıfır faizli kredi, sıfır faizli kredi kaç tl, sıfır faizli kredi ne kadar, sıfır faizli kredi tutarı, sıfır faizli kredi veren bankalar liste

Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizli kredide rakam 50 bin TL'ye çıktı

13:04 11.11.2024 (güncellendi: 13:06 11.11.2024)
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Finansman ihtiyacını karşılamak isteyenler tarafından sıfır faizli krediler araştırılıyor. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları sürüyor. Bazı bankalar sıfır faizle 6 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar kredi veriyor. İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum...
Bazı bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları 50 bin liraya kadar yükseldi. Bankaların nakit avans ve kredi şeklinde kullandırdığı sıfır faiz kampanyalarında vade süresi ise maksimum 6 ay. Hürriyet'in haberine göre, ihtiyaç kredisinde faizler yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar yükseliyor.
Bankalar sıfır faizle 6 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar kredi veriyor. 50 bin liranın yanı sıra 45 bin TL civarında da sıfır faizli krediler bulunuyor.

Kredi notu önemli

Bankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. 1.850 ve üstü kredi notu olanlara kişiye özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyorlar.
Findeks Kredi Notu 1-1900 arasında değişiyor. Not 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.
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