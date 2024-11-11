https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bankalar-yarisa-girdi-sifir-faizli-kredide-rakam-50-bin-tlye-cikti-1090263228.html

Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizli kredide rakam 50 bin TL'ye çıktı

Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizli kredide rakam 50 bin TL'ye çıktı

Sputnik Türkiye

Finansman ihtiyacını karşılamak isteyenler tarafından sıfır faizli krediler araştırılıyor. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları sürüyor... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T13:04+0300

2024-11-11T13:04+0300

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ekonomi

kredi

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Bazı bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları 50 bin liraya kadar yükseldi. Bankaların nakit avans ve kredi şeklinde kullandırdığı sıfır faiz kampanyalarında vade süresi ise maksimum 6 ay. Hürriyet'in haberine göre, ihtiyaç kredisinde faizler yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar yükseliyor. Bankalar sıfır faizle 6 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar kredi veriyor. 50 bin liranın yanı sıra 45 bin TL civarında da sıfır faizli krediler bulunuyor.Kredi notu önemliBankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. 1.850 ve üstü kredi notu olanlara kişiye özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyorlar.Findeks Kredi Notu 1-1900 arasında değişiyor. Not 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.

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