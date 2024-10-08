Araç alacak herkesi ilgilendiriyor: Faizler düşerse piyasa nasıl etkilenir?
07:29 08.10.2024 (güncellendi: 07:30 08.10.2024)
© AAOtomobil
© AA
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Taşıt kredilerinde faiz düşüşü için ilk sinyal Merkez Bankası’ndan geldi. Yayınlanan bir ankete göre yılın son çeyreğinde taşıt kredilerinde sıkılaşmanın sona ereceği belirtildi. Peki şu anda kredi faiz oranları ne durumda? Taşıt kredilerinde faiz düşüşü araç fiyatlarını nasıl etkiler? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlar çerçevesinde son dönemde kredi faiz oranları bir hayli yükselmiş, bu da taşıt kredilerinde etkisini hissettirmişti. Merkez Bankası’nın son yayınladığı bir ankete göre taşıt kredilerinde yüksek faiz döneminin sona ereceği öngörülüyor.
Merkez Bankası’nın 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre bankaların beklentisi son çeyrekte konut kredisi standartlarında gevşeme olacağı, taşıt kredilerinde sıkılaşmanın sona ereceği ve diğer bireysel kredilerde sıkılaşmanın devam edeceği yönünde oluştu. Taşıt kredilerinde ise talebin yeniden artışa döneceği öngörülüyor.
Peki taşıt kredilerinde faiz düşüşü tam olarak ne zaman başlar? 400 bin TL taşıt kredisi çekilmek istense bunun aylık ödemeleri ne kadar tutuyor? Özellikle geçmiş dönemlerde konut kredisi faizleri düştüğünde konut fiyatlarında bir artış yaşandığını görmüştük. Taşıt kredilerinin düşmesi araç fiyatlarını yükseltir mi?
En düşük taşit kredi̇si̇ fai̇z orani ne kadar oldu?
Araç piyasasına dair tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“2024 Yılı itibarıyla ülkemizin yürüttüğü sıkı para politikası çerçevesinde faizler yükselmiş, kredi büyüme oranları aşağı çekilmişti. İçinde bulunduğumuz dönemde ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durağanlığın en önemli etkenlerinin başında krediye erişimde yaşanan zorluklar ve faiz oranları geliyor. Geçtiğimiz aylarda taşıt kredisi faiz oranları yüzde 4 seviyelerinden başlarken şu an 3.50 seviyelerinde oranlar bulunabiliyor. Yaşanan bir miktar gerileme ve Eylül ayı itibarıyla sıfır otomobilde görülen fiyat artışlarının da etkisiyle halihazırda yüksek seyreden sıfır otomobil satışlarının yanı sıra uzun süredir durağan seyreden ikinci el satış adetlerinde bir miktar hareketlilik yaşandığını söylemek mümkün."
400 bi̇n TL kredi̇ çeki̇lmek i̇stense aylik taksi̇tler ne kadar tutuyor?
Yüzde 3.50 faiz oranları ile temin edilen taşıt kredilerinde 400 bin TL’nin geri ödemesi 36 ay vade için aylık 23.000 TL seviyelerinde. Vadesi ve finansman kuruluşuna göre ödemelerin farklılık gösterdiğini hatırlatmakta fayda var.
Fai̇zlerde tam olarak düşüş ne zaman başlar?
Faizler ve krediye erişimde yaşanan zorlukların hafifletilmesi otomotiv sektörünün öncelikli talepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Krediler konusunda yapılacak değişim gerek sıfır gerekse ikinci el satış adetlerindeki hacmi büyük ölçüde artıracaktır. Bu manada birkaç aylık süreçte ya da en geç 2025 yılı ilk aylarında faizler geri gelirken, kredi büyüme oranlarında artış yaşanacağı kanaatindeyiz.
Kredi̇ fai̇zleri̇nde düşüş araç fi̇yatlarini yükselti̇r mi̇?
Faizlerin düşüş trendine girmesi otomobil satış adetlerine pozitif yansıyacaktır. Bu noktada yükselen talebe istinaden görülebilecek fiyat artışları öngörülen ve beklenen bir durum. Zaman zaman konut ilanlarında artırılan fiyatların aksine otomobilde fiyatları belirleyen ana referans sıfır otomobil fiyatlarıdır. Gerek Ticaret Bakanlığımızın konu üzerinde almış olduğu etkili tedbirler gerekse sıfır fiyatının belirleyici olması sebebiyle talebe istinaden fiyatlar artsa dahi kabul edilebilir ve öngörülebilir oranlarda olacaktır.”