https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/arac-alacak-herkesi-ilgilendiriyor-faiz-dususu-icin-ilk-sinyal-geldi-1088945594.html

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor: Faizler düşerse piyasa nasıl etkilenir?

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor: Faizler düşerse piyasa nasıl etkilenir?

Sputnik Türkiye

Taşıt kredilerinde faiz düşüşü için ilk sinyal Merkez Bankası’ndan geldi. Yayınlanan bir ankete göre yılın son çeyreğinde taşıt kredilerinde sıkılaşmanın sona... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T07:29+0300

2024-10-08T07:29+0300

2024-10-08T07:30+0300

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Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlar çerçevesinde son dönemde kredi faiz oranları bir hayli yükselmiş, bu da taşıt kredilerinde etkisini hissettirmişti. Merkez Bankası’nın son yayınladığı bir ankete göre taşıt kredilerinde yüksek faiz döneminin sona ereceği öngörülüyor.Merkez Bankası’nın 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre bankaların beklentisi son çeyrekte konut kredisi standartlarında gevşeme olacağı, taşıt kredilerinde sıkılaşmanın sona ereceği ve diğer bireysel kredilerde sıkılaşmanın devam edeceği yönünde oluştu. Taşıt kredilerinde ise talebin yeniden artışa döneceği öngörülüyor.Peki taşıt kredilerinde faiz düşüşü tam olarak ne zaman başlar? 400 bin TL taşıt kredisi çekilmek istense bunun aylık ödemeleri ne kadar tutuyor? Özellikle geçmiş dönemlerde konut kredisi faizleri düştüğünde konut fiyatlarında bir artış yaşandığını görmüştük. Taşıt kredilerinin düşmesi araç fiyatlarını yükseltir mi?En düşük taşit kredi̇si̇ fai̇z orani ne kadar oldu?Araç piyasasına dair tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:400 bi̇n TL kredi̇ çeki̇lmek i̇stense aylik taksi̇tler ne kadar tutuyor?Fai̇zlerde tam olarak düşüş ne zaman başlar?Kredi̇ fai̇zleri̇nde düşüş araç fi̇yatlarini yükselti̇r mi̇?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/tasit-kredisi-faiz-oranlarinda-guncel-durum-bankalardan-ilk-sinyal-geldi-1088857736.html

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