1938 Manisalı bir araya gelerek Atatürk'ün imzasını oluşturdu

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Bedenen aramızdan ayrılsa da her zaman için fikirleri ve görüşleriyle bizimle birliktedir. Manisa'da bir değişim 31 Mart'ta değişti. O değişimin her adımını her yerde görüyoruz. Bugün 10 Kasım'da anma programının ardından Şehzadeler Belediyesi ile yaptığımız bu etkinliğin içinde olmak, hem Manisa için bir ilk olması hem de vatandaşlarımızla birlikte Atamızı anmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Cumhuriyet Atatürk'ün bize en büyük hediyesidir. Onun ilklerine inkılaplarına ve cumhuriyetine sahip çıkmak bizim en öncelikli görevimizdir. Manisa'nın da buna öncülük eden bir il olması ve buna vesile olan biz başkanların da burada olmasını gerçekten çok anlamlı olarak görüyorum. Yaşasın cumhuriyet diyorum."