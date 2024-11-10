1938 Manisalı bir araya gelerek Atatürk'ün imzasını oluşturdu
15:14 10.11.2024 (güncellendi: 15:15 10.11.2024)
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-AW326215Manisa'da 1938 kişiden Atatürk imzası
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-AW326215
Abone ol
1938 Manisalı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla şehrin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Atatürk'ün imzasını oluşturdu. Ortaya çıkan dev imza, dronlar tarafından görüntülendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin organizasyonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla şehrin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda 1938 kişi tarafından Atatürk'ün imzası oluşturuldu.
Manisa tarihinde bir ilk yaşanarak şehrin kalbinde 1938 kişi dev bir Atatürk imzası oluşturdu. İmzanın ortasında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Çabuk tarafından Atatürk portresi tutuldu.
'Çok büyük bir özlemle anıyorum'
Marşlar ve alkışlar eşliğinde oluşturulan dev Atatürk imzasının ardından etkinliğe katılanlar belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Düzenlenen etkinliğe katılan Gülşah Durbay, "Ulu önderimizin de dediği gibi 'Büyük ölümlere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' biz de onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimiz bir kez daha söz veriyoruz. Ulu Önderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, sevgiyle ve çok büyük bir özlemle anıyorum" dedi.
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-AW3262151938 Manisalı bir araya gelerek Atatürk'ün imzasını oluşturdu
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-AW326215
'Bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleriyle bizimle birlikte'
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise şunları söyledi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Bedenen aramızdan ayrılsa da her zaman için fikirleri ve görüşleriyle bizimle birliktedir. Manisa'da bir değişim 31 Mart'ta değişti. O değişimin her adımını her yerde görüyoruz. Bugün 10 Kasım'da anma programının ardından Şehzadeler Belediyesi ile yaptığımız bu etkinliğin içinde olmak, hem Manisa için bir ilk olması hem de vatandaşlarımızla birlikte Atamızı anmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Cumhuriyet Atatürk'ün bize en büyük hediyesidir. Onun ilklerine inkılaplarına ve cumhuriyetine sahip çıkmak bizim en öncelikli görevimizdir. Manisa'nın da buna öncülük eden bir il olması ve buna vesile olan biz başkanların da burada olmasını gerçekten çok anlamlı olarak görüyorum. Yaşasın cumhuriyet diyorum."