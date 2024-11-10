https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusya-ankara-buyukelciligi-10-kasimi-rus-ressamin-1922-yilinda-cizdigi-ataturk-portresi-ile-andi--1090233763.html

Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı

Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 10 Kasım'ı andı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T13:16+0300

2024-11-10T13:16+0300

2024-11-10T13:16+0300

türkiye

rusya

rusya ankara büyükelçliği

rusya'nın ankara büyükelçiliği

rusya'nın ankara büyükelçisi

atatürk

cumhuriyet

10 kasım

türkiye- rusya ilişkilerinde yeni dönem

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10 Kasım, tüm dünyadaki Türk elçiliklerinde ve Türkiye'de anılmaya devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de Atatürk'e yönelik anma mesajı paylaşıldı. Mesajla beraber, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin çizdiği Atatürk'ün milli mücadele yıllarındaki portesi paylaşıldı. Elçilik, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html

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