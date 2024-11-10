https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusya-ankara-buyukelciligi-10-kasimi-rus-ressamin-1922-yilinda-cizdigi-ataturk-portresi-ile-andi--1090233763.html
Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı
Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 10 Kasım'ı andı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T13:16+0300
2024-11-10T13:16+0300
2024-11-10T13:16+0300
türkiye
rusya
rusya ankara büyükelçliği
rusya'nın ankara büyükelçiliği
rusya'nın ankara büyükelçisi
atatürk
cumhuriyet
10 kasım
türkiye- rusya ilişkilerinde yeni dönem
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10 Kasım, tüm dünyadaki Türk elçiliklerinde ve Türkiye'de anılmaya devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de Atatürk'e yönelik anma mesajı paylaşıldı. Mesajla beraber, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin çizdiği Atatürk'ün milli mücadele yıllarındaki portesi paylaşıldı. Elçilik, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html
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rusya, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi, atatürk, cumhuriyet, 10 kasım, türkiye- rusya ilişkilerinde yeni dönem
rusya, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi, atatürk, cumhuriyet, 10 kasım, türkiye- rusya ilişkilerinde yeni dönem
Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 10 Kasım'ı andı.
10 Kasım, tüm dünyadaki Türk elçiliklerinde ve Türkiye'de anılmaya devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de Atatürk'e yönelik anma mesajı paylaşıldı. Mesajla beraber, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin çizdiği Atatürk'ün milli mücadele yıllarındaki portesi paylaşıldı.
Elçilik, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin temelini atan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Rusya’nın önemli bir dostu MustafaKemalAtatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla anıyoruz. Rus ressam Yevgeni Lansere’nin 1922 yılında Ankara’da çizdiği bir portre.