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Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı
Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 10 Kasım'ı andı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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10 Kasım, tüm dünyadaki Türk elçiliklerinde ve Türkiye'de anılmaya devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de Atatürk'e yönelik anma mesajı paylaşıldı. Mesajla beraber, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin çizdiği Atatürk'ün milli mücadele yıllarındaki portesi paylaşıldı. Elçilik, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html
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rusya, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi, atatürk, cumhuriyet, 10 kasım, türkiye- rusya ilişkilerinde yeni dönem

Rusya Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'ı Rus ressamın 1922 yılında çizdiği Atatürk portresi ile andı

13:16 10.11.2024
Atatürk
Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 10 Kasım'ı andı.
10 Kasım, tüm dünyadaki Türk elçiliklerinde ve Türkiye'de anılmaya devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de Atatürk'e yönelik anma mesajı paylaşıldı. Mesajla beraber, Rus ressam Yevgeni Lansere’nin çizdiği Atatürk'ün milli mücadele yıllarındaki portesi paylaşıldı.
Elçilik, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin temelini atan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Rusya’nın önemli bir dostu MustafaKemalAtatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla anıyoruz. Rus ressam Yevgeni Lansere’nin 1922 yılında Ankara’da çizdiği bir portre.
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
DÜNYA
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı
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