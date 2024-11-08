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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusya-bolgelerinde-gece-17-ukrayna-ihasi-engellendi-1090163823.html
Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 17 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:54+0300
2024-11-08T07:59+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 17 Ukrayna iHA’sını imha ettiği kaydedilirken bunların 6’sı Voronej, 6’sı Saratov, 4’ü Belgorod ve biri Bryansk bölgesinde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/venezuella-lideri-maduro-putini-futbol-yildizi-ronaldoya-benzetti-siyasetin-yildizi-1090163427.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)

Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi

07:54 08.11.2024 (güncellendi: 07:59 08.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 17 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 17 Ukrayna iHA’sını imha ettiği kaydedilirken bunların 6’sı Voronej, 6’sı Saratov, 4’ü Belgorod ve biri Bryansk bölgesinde vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladímir Putin durante la XVI Cumbre de los BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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