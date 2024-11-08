https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusya-bolgelerinde-gece-17-ukrayna-ihasi-engellendi-1090163823.html
Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 17 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:54+0300
2024-11-08T07:54+0300
2024-11-08T07:59+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 17 Ukrayna iHA’sını imha ettiği kaydedilirken bunların 6’sı Voronej, 6’sı Saratov, 4’ü Belgorod ve biri Bryansk bölgesinde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/venezuella-lideri-maduro-putini-futbol-yildizi-ronaldoya-benzetti-siyasetin-yildizi-1090163427.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi
07:54 08.11.2024 (güncellendi: 07:59 08.11.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 17 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 17 Ukrayna iHA’sını imha ettiği kaydedilirken bunların 6’sı Voronej, 6’sı Saratov, 4’ü Belgorod ve biri Bryansk bölgesinde vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.