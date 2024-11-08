https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusya-bolgelerinde-gece-17-ukrayna-ihasi-engellendi-1090163823.html

Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 17 Ukrayna iHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 17 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T07:54+0300

2024-11-08T07:54+0300

2024-11-08T07:59+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 17 Ukrayna iHA’sını imha ettiği kaydedilirken bunların 6’sı Voronej, 6’sı Saratov, 4’ü Belgorod ve biri Bryansk bölgesinde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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