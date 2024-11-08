Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinEl presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladímir Putin durante la XVI Cumbre de los BRICS
© Sputnik / POOL/
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i uluslararası siyasetin “golcü sezgisine sahip” yıldızı olarak nitelendirdi.
Venezüella lideri Maduro, ikili üst düzey hükümetler arası komisyon toplantısı sırasında, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.
Zirveye “yeni dünyadan” 30 ülkenin liderinin katıldığına dikkat çeken Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm heyetleri kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve kurul toplantısına katıldığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Siyasi anlamda şunu söyleyebiliriz ki, Devlet Başkanı Vladimir Putin uluslararası siyasetin yıldızı. BRICS'i birleştiren Kazan'daki tarihi zirvede büyük başarı elde etti. Putin, doğuştan bir golcü, doğuştan bir forvet, Cristiano Ronaldo gibi, golcü sezgisine sahip.
Kazan’da Putin’le gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında, ikili çalışmaların geniş bir haritasının yanı sıra siyasi, jeopolitik ve diplomatik gündemi gözden geçirdiklerini dile getiren Venezüella lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya da yıllar boyunca aldatma diplomasisiyle karşı karşıya kaldı ve Başkan Putin bunu kınadı. Kuşatılmaya ve savunmaya zorlanmaya çalışıldılar. Putin de yüzyıllara dayanan bilgeliğiyle, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki darbeyle ortaya çıkan Nazizm tehdidine karşı zamanında nasıl hareket edeceğini biliyordu. Sıra ondaydı, tıpkı geçmiş nesillerin zamanında sırası geldiği gibi.
Yeniden dirilen Rusya’nın, barış ve kalkınma hakkını baltalamak için yaratılan yeni Nazi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Maduro, 200 yılı aşkındır beslenen ‘Avrupa için Rus tehdidi hayaletini’ de Rusya’nın kalkınmasını önlemenin bir başka yolu olduğunu kaydetti.
Yeni dünyayı anlamanın kilit unsurlarından birinin, Rusya gibi yeni süper güçler olduğunu dile getiren Güney Amerikalı politikacı, şunu dedi:
Sömürgeci olmayan, hegemonyacı olmayan yeni süper güçler ortaya çıktı. Aksine, Başkan Putin'in son mükemmel ve tarihi konuşmasında tanımlandığı gibi, insani işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı bir dünyada, dünya ile ilişkilerini saygı, eşitlik ve birleşik bir insan medeniyetinin teşviki açısından açıkça tanımlayan süper güçler ortaya çıktı. Bildiğimiz dünyadan ortaya çıkan yeni dünya çok farklı ve bunu size Bolivar, Antonio José de Sucre, Manuela Saenz, Luisa Cáceres'in neslinden sonra 200 yıl boyunca direnen ve mücadele eden bir Latin Amerikalı olarak söylüyorum.
BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim’de Kazan’da gerçekleştirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapmıştı.