https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/venezuella-lideri-maduro-putini-futbol-yildizi-ronaldoya-benzetti-siyasetin-yildizi-1090163427.html

Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’

Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i uluslararası siyasetin “golcü sezgisine sahip” yıldızı olarak nitelendirdi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T07:42+0300

2024-11-08T07:42+0300

2024-11-08T07:42+0300

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brics zirvesi

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Venezüella lideri Maduro, ikili üst düzey hükümetler arası komisyon toplantısı sırasında, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.Zirveye “yeni dünyadan” 30 ülkenin liderinin katıldığına dikkat çeken Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm heyetleri kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve kurul toplantısına katıldığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Kazan’da Putin’le gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında, ikili çalışmaların geniş bir haritasının yanı sıra siyasi, jeopolitik ve diplomatik gündemi gözden geçirdiklerini dile getiren Venezüella lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:Yeniden dirilen Rusya’nın, barış ve kalkınma hakkını baltalamak için yaratılan yeni Nazi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Maduro, 200 yılı aşkındır beslenen ‘Avrupa için Rus tehdidi hayaletini’ de Rusya’nın kalkınmasını önlemenin bir başka yolu olduğunu kaydetti.Yeni dünyayı anlamanın kilit unsurlarından birinin, Rusya gibi yeni süper güçler olduğunu dile getiren Güney Amerikalı politikacı, şunu dedi:BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim’de Kazan’da gerçekleştirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapmıştı.

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venezüella, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, cristiano ronaldo, siyaset, yıldız, brics, brics zirvesi, ukrayna, nazi, batı