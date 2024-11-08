Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/venezuella-lideri-maduro-putini-futbol-yildizi-ronaldoya-benzetti-siyasetin-yildizi-1090163427.html
Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’
Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i uluslararası siyasetin “golcü sezgisine sahip” yıldızı olarak nitelendirdi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:42+0300
2024-11-08T07:42+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
rusya
vladimir putin
cristiano ronaldo
siyaset
yıldız
brics
brics zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089723678_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_cdb73b6fac2f1adebe84f2a3bf6ecd8d.jpg
Venezüella lideri Maduro, ikili üst düzey hükümetler arası komisyon toplantısı sırasında, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.Zirveye “yeni dünyadan” 30 ülkenin liderinin katıldığına dikkat çeken Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm heyetleri kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve kurul toplantısına katıldığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Kazan’da Putin’le gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında, ikili çalışmaların geniş bir haritasının yanı sıra siyasi, jeopolitik ve diplomatik gündemi gözden geçirdiklerini dile getiren Venezüella lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:Yeniden dirilen Rusya’nın, barış ve kalkınma hakkını baltalamak için yaratılan yeni Nazi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Maduro, 200 yılı aşkındır beslenen ‘Avrupa için Rus tehdidi hayaletini’ de Rusya’nın kalkınmasını önlemenin bir başka yolu olduğunu kaydetti.Yeni dünyayı anlamanın kilit unsurlarından birinin, Rusya gibi yeni süper güçler olduğunu dile getiren Güney Amerikalı politikacı, şunu dedi:BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim’de Kazan’da gerçekleştirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/guney-koreden-kuzey-komsuya-yanit-balistik-fuze-denemesi-yapildi-1090162456.html
venezüella
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089723678_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_08e0b745e959f2a3e783ee80f3a43a7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, cristiano ronaldo, siyaset, yıldız, brics, brics zirvesi, ukrayna, nazi, batı
venezüella, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, cristiano ronaldo, siyaset, yıldız, brics, brics zirvesi, ukrayna, nazi, batı

Venezüella lideri Maduro, Putin’i futbol yıldızı Ronaldo’ya benzetti: ‘Siyasetin yıldızı’

07:42 08.11.2024
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinEl presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladímir Putin durante la XVI Cumbre de los BRICS
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladímir Putin durante la XVI Cumbre de los BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i uluslararası siyasetin “golcü sezgisine sahip” yıldızı olarak nitelendirdi.
Venezüella lideri Maduro, ikili üst düzey hükümetler arası komisyon toplantısı sırasında, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.
Zirveye “yeni dünyadan” 30 ülkenin liderinin katıldığına dikkat çeken Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm heyetleri kabul ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve kurul toplantısına katıldığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Siyasi anlamda şunu söyleyebiliriz ki, Devlet Başkanı Vladimir Putin uluslararası siyasetin yıldızı. BRICS'i birleştiren Kazan'daki tarihi zirvede büyük başarı elde etti. Putin, doğuştan bir golcü, doğuştan bir forvet, Cristiano Ronaldo gibi, golcü sezgisine sahip.
Kazan’da Putin’le gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında, ikili çalışmaların geniş bir haritasının yanı sıra siyasi, jeopolitik ve diplomatik gündemi gözden geçirdiklerini dile getiren Venezüella lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya da yıllar boyunca aldatma diplomasisiyle karşı karşıya kaldı ve Başkan Putin bunu kınadı. Kuşatılmaya ve savunmaya zorlanmaya çalışıldılar. Putin de yüzyıllara dayanan bilgeliğiyle, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki darbeyle ortaya çıkan Nazizm tehdidine karşı zamanında nasıl hareket edeceğini biliyordu. Sıra ondaydı, tıpkı geçmiş nesillerin zamanında sırası geldiği gibi.
Yeniden dirilen Rusya’nın, barış ve kalkınma hakkını baltalamak için yaratılan yeni Nazi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Maduro, 200 yılı aşkındır beslenen ‘Avrupa için Rus tehdidi hayaletini’ de Rusya’nın kalkınmasını önlemenin bir başka yolu olduğunu kaydetti.
Yeni dünyayı anlamanın kilit unsurlarından birinin, Rusya gibi yeni süper güçler olduğunu dile getiren Güney Amerikalı politikacı, şunu dedi:
Sömürgeci olmayan, hegemonyacı olmayan yeni süper güçler ortaya çıktı. Aksine, Başkan Putin'in son mükemmel ve tarihi konuşmasında tanımlandığı gibi, insani işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı bir dünyada, dünya ile ilişkilerini saygı, eşitlik ve birleşik bir insan medeniyetinin teşviki açısından açıkça tanımlayan süper güçler ortaya çıktı. Bildiğimiz dünyadan ortaya çıkan yeni dünya çok farklı ve bunu size Bolivar, Antonio José de Sucre, Manuela Saenz, Luisa Cáceres'in neslinden sonra 200 yıl boyunca direnen ve mücadele eden bir Latin Amerikalı olarak söylüyorum.
BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim’de Kazan’da gerçekleştirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapmıştı.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
DÜNYA
Güney Kore’den kuzey komşuya yanıt: Balistik füze denemesi yapıldı
06:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала