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Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ile beklenen sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ile beklenen sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15-20 derece arasında... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmezken, kuzey bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.Marmara'da ise sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Cumartesi günü bölgede bulutların yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul'un doğu yakalarında ise yağış geçişleri Pazar günü görülmeye başlanacak.Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması bekleniyor.Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.Hava bugün nasıl olacak?Marmara BölgesiMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.Ege BölgesiEge Bölgesi'nde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Akdeniz BölgesiAkdeniz'de sıcaklıklar yüksek ve hava az bulutlu ve açık olacak.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Doğu Anadolu BölgesiDoğu Anadolu'da kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Denizlerde Hava DurumuMarmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KaradenizMarmaraEgeAkdenizVan Gölü
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Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ile beklenen sağanak yağış geliyor

09:04 08.11.2024 (güncellendi: 10:07 08.11.2024)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15-20 derece arasında seyrettiği bölgede, cumartesi günü itibarıyla bulutların yoğunlaşması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un doğu kesimlerinde, pazar günü yağış geçişlerinin etkili olacağı öngörülüyor.
Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmezken, kuzey bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Marmara'da ise sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Cumartesi günü bölgede bulutların yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul'un doğu yakalarında ise yağış geçişleri Pazar günü görülmeye başlanacak.
Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Hava bugün nasıl olacak?

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 14°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 21°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 22°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 22°C

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek ve hava az bulutlu ve açık olacak.
Adana: Az bulutlu ve açık, 27°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 27°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 24°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 28°C

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Ankara: Az bulutlu ve açık, 16°C
Çankırı: Az bulutlu ve açık, 18°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 17°C
Konya: Az bulutlu ve açık, 14°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Sinop: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 16°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Artvin: Parçalı bulutlu, 12°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 16°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'da kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Erzurum: Parçalı bulutlu, 9°C
Kars: Parçalı bulutlu, 8°C
Malatya: Az bulutlu ve açık, 16°C
Van: Az bulutlu ve açık, 10°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 19°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 20°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 18°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 21°C

Denizlerde Hava Durumu

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m
Görüş: İyi

Marmara

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m
Görüş: İyi

Ege

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m
Görüş: İyi

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m
Görüş: İyi

Van Gölü

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde
Dalga: 0,25 ila 0,50 m
Görüş: İyi, pus ve sis anında orta ile zayıf
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