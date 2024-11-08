Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ile beklenen sağanak yağış geliyor
09:04 08.11.2024 (güncellendi: 10:07 08.11.2024)
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15-20 derece arasında seyrettiği bölgede, cumartesi günü itibarıyla bulutların yoğunlaşması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un doğu kesimlerinde, pazar günü yağış geçişlerinin etkili olacağı öngörülüyor.
Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmezken, kuzey bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Marmara'da ise sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Cumartesi günü bölgede bulutların yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul'un doğu yakalarında ise yağış geçişleri Pazar günü görülmeye başlanacak.
Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.
Hava bugün nasıl olacak?
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi'nde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 14°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 21°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 22°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 22°C
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek ve hava az bulutlu ve açık olacak.
Adana: Az bulutlu ve açık, 27°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 27°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 24°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 28°C
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Ankara: Az bulutlu ve açık, 16°C
Çankırı: Az bulutlu ve açık, 18°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 17°C
Konya: Az bulutlu ve açık, 14°C
Batı Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Sinop: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Artvin: Parçalı bulutlu, 12°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu'da kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Erzurum: Parçalı bulutlu, 9°C
Kars: Parçalı bulutlu, 8°C
Malatya: Az bulutlu ve açık, 16°C
Van: Az bulutlu ve açık, 10°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 19°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 20°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 18°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 21°C
Denizlerde Hava Durumu
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m
Görüş: İyi
Marmara
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m
Görüş: İyi
Ege
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m
Görüş: İyi
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 m
Görüş: İyi
Van Gölü
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde
Dalga: 0,25 ila 0,50 m
Görüş: İyi, pus ve sis anında orta ile zayıf