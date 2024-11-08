https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/meteorolojiden-hafta-sonu-icin-kritik-uyari-istanbul-dahil-bir-cok-ile-beklenen-saganak-yagis-1090164775.html

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ile beklenen sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ile beklenen sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15-20 derece arasında... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:04+0300

2024-11-08T09:04+0300

2024-11-08T10:07+0300

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Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmezken, kuzey bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.Marmara'da ise sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Cumartesi günü bölgede bulutların yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul'un doğu yakalarında ise yağış geçişleri Pazar günü görülmeye başlanacak.Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması bekleniyor.Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.Hava bugün nasıl olacak?Marmara BölgesiMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.Ege BölgesiEge Bölgesi'nde hava açık ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Akdeniz BölgesiAkdeniz'de sıcaklıklar yüksek ve hava az bulutlu ve açık olacak.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Doğu Anadolu BölgesiDoğu Anadolu'da kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Denizlerde Hava DurumuMarmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KaradenizMarmaraEgeAkdenizVan Gölü

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