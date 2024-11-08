https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/2025-asgari-ucret-2025-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-en-dusuk-asgari-ucret-ne-kadar-en-dusuk-maas-en-1090162948.html

2025 asgari ücret zammında sürpriz beklentisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu'

2025 asgari ücret zammında sürpriz beklentisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu'

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kulislerde, yeni asgari ücretin yüzde 25 zamla 21 bin-22 bin TL... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T07:53+0300

2024-11-08T07:53+0300

2024-11-08T07:53+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

2025 yılı

maaş

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

maaş krizi

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Gerek kamuoyu gerekse iktidar çevrelerinde asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çeşitli tahminler dile getiriliyor. Uzun süredir yüzde 25 zam ihtimali öne çıkarken, gazeteci Deniz Zeyrek'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yeni rakam 25 bin TL. Erdoğan'ın AK Parti tabanından gelen baskıya sıcak baktığı ve bu nedenle sürpriz bir artışın gündeme gelebileceği belirtiliyor.Zeyrek, "Asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir gerilim yaşanabilir" dedi. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.50 olarak öngörülmesi, bu yüksek zam beklentisinin temelini oluşturuyor.Asgari Ücret İçin Olası RakamlarAsgari ücretin yüzde 41.50 oranında artması durumunda, yeni net tutarın 24 bin 57 TL olabileceği konuşuluyor. Diğer olası zam oranları ise şöyle:Bakan Işıkhan’dan Kritik Açıklama: Asgari ücret 2025 yılı için ne zaman açıklanacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı başında çalışmalara başlayacağını ve 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücretin netleştirilip Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fed-politika-faizini-25-baz-puan-indirdi-1090155388.html

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