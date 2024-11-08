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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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2025 asgari ücret zammında sürpriz beklentisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu'
2025 asgari ücret zammında sürpriz beklentisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu'
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kulislerde, yeni asgari ücretin yüzde 25 zamla 21 bin-22 bin TL... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:53+0300
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Gerek kamuoyu gerekse iktidar çevrelerinde asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çeşitli tahminler dile getiriliyor. Uzun süredir yüzde 25 zam ihtimali öne çıkarken, gazeteci Deniz Zeyrek'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yeni rakam 25 bin TL. Erdoğan'ın AK Parti tabanından gelen baskıya sıcak baktığı ve bu nedenle sürpriz bir artışın gündeme gelebileceği belirtiliyor.Zeyrek, "Asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir gerilim yaşanabilir" dedi. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.50 olarak öngörülmesi, bu yüksek zam beklentisinin temelini oluşturuyor.Asgari Ücret İçin Olası RakamlarAsgari ücretin yüzde 41.50 oranında artması durumunda, yeni net tutarın 24 bin 57 TL olabileceği konuşuluyor. Diğer olası zam oranları ise şöyle:Bakan Işıkhan’dan Kritik Açıklama: Asgari ücret 2025 yılı için ne zaman açıklanacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı başında çalışmalara başlayacağını ve 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücretin netleştirilip Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu.
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2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücrete ara zam olacak mı
2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücrete ara zam olacak mı

2025 asgari ücret zammında sürpriz beklentisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu'

07:53 08.11.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA
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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kulislerde, yeni asgari ücretin yüzde 25 zamla 21 bin-22 bin TL aralığında olacağı konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında daha yüksek bir rakam olduğu ve sürpriz bir artış olabileceği öne sürüldü. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Gerek kamuoyu gerekse iktidar çevrelerinde asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çeşitli tahminler dile getiriliyor. Uzun süredir yüzde 25 zam ihtimali öne çıkarken, gazeteci Deniz Zeyrek'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yeni rakam 25 bin TL. Erdoğan'ın AK Parti tabanından gelen baskıya sıcak baktığı ve bu nedenle sürpriz bir artışın gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Zeyrek, "Asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir gerilim yaşanabilir" dedi. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.50 olarak öngörülmesi, bu yüksek zam beklentisinin temelini oluşturuyor.

Asgari Ücret İçin Olası Rakamlar

Asgari ücretin yüzde 41.50 oranında artması durumunda, yeni net tutarın 24 bin 57 TL olabileceği konuşuluyor. Diğer olası zam oranları ise şöyle:
Yüzde 25 zam: 21 bin 253 TL
Yüzde 30 zam: 22 bin 103 TL
Yüzde 35 zam: 22 bin 953 TL
Yüzde 40 zam: 23 bin 803 TL
Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL

Bakan Işıkhan’dan Kritik Açıklama: Asgari ücret 2025 yılı için ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı başında çalışmalara başlayacağını ve 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücretin netleştirilip Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu.
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