https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusyanin-iki-bolgesinde-15-ukrayna-ihasi-engellendi-1090118544.html

Rusya’nın iki bölgesinde 15 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde 15 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin batısındaki Voronej ve Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 15 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T07:52+0300

2024-11-07T07:52+0300

2024-11-07T08:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

hava savunma

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri İHA’ların 14’ünü Voronej, birini de Belgorod bölgesinde vurdu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı