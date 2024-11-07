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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusyanin-iki-bolgesinde-15-ukrayna-ihasi-engellendi-1090118544.html
Rusya’nın iki bölgesinde 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 15 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin batısındaki Voronej ve Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 15 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T07:52+0300
2024-11-07T08:02+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
hava savunma
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri İHA’ların 14’ünü Voronej, birini de Belgorod bölgesinde vurdu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fransiz-siyasetci-philippot-rusyaya-yonelik-saldirilara-destek-vermek-isteyenlere-bir-teklifte-1090116784.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı

Rusya’nın iki bölgesinde 15 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:52 07.11.2024 (güncellendi: 08:02 07.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin batısındaki Voronej ve Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 15 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri İHA’ların 14’ünü Voronej, birini de Belgorod bölgesinde vurdu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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