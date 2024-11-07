https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fransiz-siyasetci-philippot-rusyaya-yonelik-saldirilara-destek-vermek-isteyenlere-bir-teklifte-1090116784.html

Fransız siyasetçi Philippot, Rusya'ya yönelik saldırılara destek vermek isteyenlere bir teklifte bulundu

Fransız siyasetçi Philippot, Rusya'ya yönelik saldırılara destek vermek isteyenlere bir teklifte bulundu

Sputnik Türkiye

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kiev'in uzun menzilli silah kullanması yönündeki kısıtlamaların... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T03:48+0300

2024-11-07T03:48+0300

2024-11-07T03:48+0300

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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ukrayna'ya tedarik edilen uzun menzilli silahların kullanımına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için karar tasarısı'nı sunan Ulusal Meclis'teki bazı milletvekillerine karşı, Ukrayna'ya destek vermek isteyenlerin bölgeye gidebileceğini kastederek, "İsterseniz devam edin ve kendi mücadelenizi verin, ama bizi rahat bırakın. Ukrayna bitti! ‘Şahinler’ bitti! NATO'nun sonu tarihin çöplüğü olacak! Çok yaşa özgür Fransa ve barış!” ifadelerini kullandı. Daha önce bir grup Fransız milletvekili, Kiev'in uzun menzilli silah kullanımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin bir karar tasarısını Fransız parlamentosuna sunmuştu. Karar tasarısında, 'Rusya topraklarındaki askeri hedefleri vurmak için' olduğu iddia edilen uzun menzilli silahların kullanımına yönelik kısıtlamaların kaldırılması öneriliyordu. Tasarıyı yazan milletvekilleri ayrıca Fransa Dışişleri Bakanlığı'na, 'Ukrayna'nın savunmasına ilişkin temas grubu olarak bilinen 'Ramstein' grubunun üye ülkelerini bu kısıtlamaları kaldırmaya ikna etmesi' çağrısında bulundu. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Batılı uzun menzilli silahları Rusya'nın derinliklerine saldırmak için kullanması durumunda, bunun sadece Ukrayna'nın değil, NATO ülkelerinin de Rusya ile doğrudan mücadeleye girdiği anlamına geleceğini belirtmişti. Zelenskiy 18 Ekim'de Ukrayna'nın 'zafer planını' Ukrayna Parlamentosu'na sunmuştu. Belgede beş madde ve üç gizli ekleme yer almıştı. 'Zafer planı'nda birinci madde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve daha sonra da üye olmasını, ikinci madde, Rusya topraklarında uzun menzilli silahlarla yapılacak saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve üçüncü madde de Rusya'nın 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da konuşlandırılmasını içeriyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html

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