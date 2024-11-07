https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abdulkadir-selvi-ankaranin-ikinci-trump-donemine-bakisini-degerlendirdi-dogrudan-iliski-kurdugumuz-1090121363.html
Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'
Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Trump'ın bir kez daha ABD Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını yazdı. Ankara'nın ABD tavrını değerlendiren... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:48+0300
2024-11-07T09:48+0300
2024-11-07T09:48+0300
politika
abdulkadir selvi
donald trump
recep tayyip erdoğan
türkiye
abd
abd
abd seçimleri
cumhurbaşkanı
tebrik
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Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği de merak konusu. Hürriyet yazarı Selvi, "Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu" dedi.'Doğrudan ilişki kurulan bir başkan'Hürriyet'teki köşesinde konuyu bugün kaleme alan Selvi, iki ülke ilişkilerine dair yorumda bulundu ve Erdoğan'ın tebrik telefonunu da hatırlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-secilen-dostum-trumpi-tebrik-ediyorum-1090089796.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kriptoda-trump-etkisi-yil-sonu-beklentisi-degisti-100-bin-dolar-ihtimali-masada-mi-1090121049.html
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abdulkadir selvi, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, abd, abd, abd seçimleri, cumhurbaşkanı, tebrik
abdulkadir selvi, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, abd, abd, abd seçimleri, cumhurbaşkanı, tebrik
Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'
Abdulkadir Selvi, Trump'ın bir kez daha ABD Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını yazdı. Ankara'nın ABD tavrını değerlendiren Selvi "Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu." dedi.