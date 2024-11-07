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POLİTİKA
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Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'
Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Trump'ın bir kez daha ABD Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını yazdı. Ankara'nın ABD tavrını değerlendiren... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:48+0300
2024-11-07T09:48+0300
politika
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Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği de merak konusu. Hürriyet yazarı Selvi, "Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu" dedi.'Doğrudan ilişki kurulan bir başkan'Hürriyet'teki köşesinde konuyu bugün kaleme alan Selvi, iki ülke ilişkilerine dair yorumda bulundu ve Erdoğan'ın tebrik telefonunu da hatırlattı:
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abdulkadir selvi, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, abd, abd, abd seçimleri, cumhurbaşkanı, tebrik
abdulkadir selvi, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, abd, abd, abd seçimleri, cumhurbaşkanı, tebrik

Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'

09:48 07.11.2024
© AA / Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump
Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / Cumhurbaşkanlığı
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Abdulkadir Selvi, Trump'ın bir kez daha ABD Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını yazdı. Ankara'nın ABD tavrını değerlendiren Selvi "Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu." dedi.
Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği de merak konusu. Hürriyet yazarı Selvi, "Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Dün, 12:03

'Doğrudan ilişki kurulan bir başkan'

Hürriyet'teki köşesinde konuyu bugün kaleme alan Selvi, iki ülke ilişkilerine dair yorumda bulundu ve Erdoğan'ın tebrik telefonunu da hatırlattı:
"Trump’ın seçildiği andan itibaren Türkiye’nin bakış açısını öğrenmeye çalışıyorum. Trump’ın kişilik özelliğinden ve İsrail’le ilişkilerinden dolayı bazı ihtiyat payları konuşulmasına rağmen, “Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump’ı ilk kutlayan liderlerden biri oldu. ‘Tebrikler dostum Trump” dedi."
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