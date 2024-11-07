https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abdulkadir-selvi-ankaranin-ikinci-trump-donemine-bakisini-degerlendirdi-dogrudan-iliski-kurdugumuz-1090121363.html

Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'

Abdulkadir Selvi 'Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışını' değerlendirdi: 'Doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkan'

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, Trump'ın bir kez daha ABD Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını yazdı. Ankara'nın ABD tavrını değerlendiren... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T09:48+0300

2024-11-07T09:48+0300

2024-11-07T09:48+0300

politika

abdulkadir selvi

donald trump

recep tayyip erdoğan

türkiye

abd

abd

abd seçimleri

cumhurbaşkanı

tebrik

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Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği de merak konusu. Hürriyet yazarı Selvi, "Beyaz Saray’da doğrudan ilişki kurduğumuz bir başkanın olması iyidir” yaklaşımı söz konusu" dedi.'Doğrudan ilişki kurulan bir başkan'Hürriyet'teki köşesinde konuyu bugün kaleme alan Selvi, iki ülke ilişkilerine dair yorumda bulundu ve Erdoğan'ın tebrik telefonunu da hatırlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-secilen-dostum-trumpi-tebrik-ediyorum-1090089796.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kriptoda-trump-etkisi-yil-sonu-beklentisi-degisti-100-bin-dolar-ihtimali-masada-mi-1090121049.html

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abdulkadir selvi, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, abd, abd, abd seçimleri, cumhurbaşkanı, tebrik