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Kripto'da Trump etkisi: Yıl sonu beklentisi değişti, 100 bin dolar ihtimali masada mı?
Kripto'da Trump etkisi: Yıl sonu beklentisi değişti, 100 bin dolar ihtimali masada mı?
Sputnik Türkiye
Trump’ın başkanlık zaferini göğüslemesiyle, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bitcoin'e ilişkin yıl sonu tahminleri de güncellenirken... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:39+0300
2024-11-07T09:39+0300
ekonomi
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donald trump
fed
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ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu Milliyet'e Trump sonrası Bitcoin'in nasıl şekilleneceğini sordu. Seçimin hemen ardından 75 bin dolar seviyesine yükselen Bitcoin'dkei yükseliş sürecek mi?Trump sonrası Bitcoin sıçradı: Yükseliş durmadan devam eder mi?Fed kararı bugün: Fed faiz indirecek mi?Kripto para Fed'in kararından nasıl etkilenir?Bitcoin için yıl sonu tahmini ne? 100 bin doları görür mü?
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Kripto'da Trump etkisi: Yıl sonu beklentisi değişti, 100 bin dolar ihtimali masada mı?

09:39 07.11.2024
© AP Photo / Mark HumphreyTrump bitcoin
Trump bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Mark Humphrey
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Trump’ın başkanlık zaferini göğüslemesiyle, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bitcoin'e ilişkin yıl sonu tahminleri de güncellenirken, CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu "Donald Trump’ın Bitcoin’e yönelik olumlu açıklamaları gibi faktörlerle Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesinin üzerine çıkma ihtimali konuşuluyor." dedi.
ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.
CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu Milliyet'e Trump sonrası Bitcoin'in nasıl şekilleneceğini sordu. Seçimin hemen ardından 75 bin dolar seviyesine yükselen Bitcoin'dkei yükseliş sürecek mi?

Trump sonrası Bitcoin sıçradı: Yükseliş durmadan devam eder mi?

Bu gelişmeler, piyasada tarihi bir boğa koşusunun henüz başlangıcında olabileceğimizi gösteriyor. Eğer önceki sezonlarda gördüğümüz döngüler tekrarlanırsa, önümüzdeki süreçte güçlü bir yükseliş ivmesi devam edebilir. Ancak yatırımcıların bu dönemde temkinli olması da gerekiyor. Trump’ın başkanlığı resmiyet kazanana kadar süren belirsizlikler küresel ekonomik sıkıntılar ve jeopolitik gerginlikler Bitcoin için risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Bu durumlar, özellikle aşağıda 61.000 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme ihtimalini beraberinde getirebilir. Özetle Trump’ın başkanlığı Bitcoin için yeni rekor seviyeleri tetikleyebilir. Ancak, mevcut beklentinin fiyatlanmış olması ihtimali ve piyasada oluşabilecek belirsizlikler, kısa vadede dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle piyasanın tepkisini gözlemlemek ve dengeli bir yatırım stratejisi izlemek, bu dönemde yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Fed kararı bugün: Fed faiz indirecek mi?

Trump’ın başkanlığı, Fed’in üzerindeki politik baskıyı artırabilir. Trump, geçmişte düşük faiz politikalarını desteklemişti ve yeniden başkan olması durumunda da ekonomiyi canlandırmak adına Fed üzerinde benzer bir etki yaratmak isteyebilir. Bu Fed’in faiz indirimi sürecinde daha cesur adımlar atmasına yol açabilir, ancak bu noktada bağımsızlık ilkesi de dikkate alınmalıdır. Kasım 2024 toplantısında piyasa beklentileri, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,75 seviyesine çekmesi yönünde. Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık indirimin ardından bu ay daha küçük bir adım bekleniyor. Ancak son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve ekonomik büyümenin güçlü kalması, bazı Fed yetkililerini daha temkinli olmaya itiyor. Bu bağlamda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonla mücadelede kararlılığını koruması ve faiz indirimlerinin hızını dikkatli bir şekilde ayarlayacağını vurgulaması önemli. Özetle Fed’in bu haftaki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapması muhtemel görünüyor, ancak ekonomik verilerin güçlü seyri ve enflasyonun yüksek kalması bu kararın ileriki dönemde nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Trump’ın olası başkanlığı, Fed üzerinde baskı yaratabilir ancak Powell’ın enflasyon hedefini koruma konusundaki kararlılığı bu baskıyı dengelemeye çalışacaktır.

Kripto para Fed'in kararından nasıl etkilenir?

Piyasa beklentisi Fed’in faizi 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekmesi yönünde. Bu tür bir faiz indirimi kripto paralara yönelik olumlu bir etki yaratabilir çünkü daha düşük faiz oranları genellikle alternatif yatırım araçları için daha cazip bir ortam oluşturur. Kripto paralar da bu kapsamda yatırımcıların ilgi odağı olabilir. Ancak, enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonominin güçlü kalması nedeniyle Fed’in faiz indirimlerinde daha dikkatli olacağı yönündeki sinyaller, bu olumlu etkiyi sınırlayabilir. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerini kontrollü bir şekilde yapacağına dair açıklamaları piyasalarda “sert bir genişleme” beklentisini frenleyebilir.

Bitcoin için yıl sonu tahmini ne? 100 bin doları görür mü?

Yıl sonu beklentileri açısından Bitcoin, Ethereum’a kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Fed’in faiz indirimine devam etmesi Çin’in teşvik programlarını sürdürmesi ve Donald Trump’ın Bitcoin’e yönelik olumlu açıklamaları gibi faktörlerle Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesinin üzerine çıkma ihtimali konuşuluyor. Bu koşullar gerçekleşirse Bitcoin’in yükseliş trendi ivme kazanabilir ve 2024 sonunda yeni rekorlar görülebilir. Ethereum tarafında ise durum biraz daha farklı. Şu an Ethereum ETF’lerine yönelik ilginin sınırlı olduğu görülüyor. Ancak, bu ilginin artması ve Ethereum’un 2.817 dolardaki kritik direnç seviyesini geçmesi halinde daha yüksek seviyelere çıkması mümkün olabilir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için Ethereum’un hem daha fazla kurumsal ilgi çekmesi hem de yatırımcılar arasında kullanımının artması önem taşıyor.”
Harris ile Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
EKONOMİ
Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım
5 Kasım, 15:54
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