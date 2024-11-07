https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kriptoda-trump-etkisi-yil-sonu-beklentisi-degisti-100-bin-dolar-ihtimali-masada-mi-1090121049.html

Kripto'da Trump etkisi: Yıl sonu beklentisi değişti, 100 bin dolar ihtimali masada mı?

Kripto'da Trump etkisi: Yıl sonu beklentisi değişti, 100 bin dolar ihtimali masada mı?

Sputnik Türkiye

Trump’ın başkanlık zaferini göğüslemesiyle, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bitcoin'e ilişkin yıl sonu tahminleri de güncellenirken... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T09:39+0300

2024-11-07T09:39+0300

2024-11-07T09:39+0300

ekonomi

bitcoin

kripto

donald trump

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

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ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu Milliyet'e Trump sonrası Bitcoin'in nasıl şekilleneceğini sordu. Seçimin hemen ardından 75 bin dolar seviyesine yükselen Bitcoin'dkei yükseliş sürecek mi?Trump sonrası Bitcoin sıçradı: Yükseliş durmadan devam eder mi?Fed kararı bugün: Fed faiz indirecek mi?Kripto para Fed'in kararından nasıl etkilenir?Bitcoin için yıl sonu tahmini ne? 100 bin doları görür mü?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/kripto-para-piyasasinda-trump-beklentisi-dikkatli-olmak-lazim-1090048200.html

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